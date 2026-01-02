Bis zu 887.000 sahen Yannick Nézet-Séguins umjubelte Neujahrskonzert-Premiere live im ORF

Wien (OTS) -

Umjubeltes Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker! Die 68. TV-Übertragung des glanzvollen Klassikereignisses aus dem Musikverein brachte mit Yannick Nézet-Séguin eine Premiere am Dirigat, die lange in Erinnerung bleiben wird. Und so verfolgten am 1. Jänner 2026 allein in Österreich bis zu 887.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (vorläufige Gewichtung) das erste Kultur-Highlight des Jahres. Im Schnitt genossen den (reichweitenstärkeren) zweiten Konzertteil 839.000 Musikfans bei einem Marktanteil von 51 Prozent (12+). Der erste Part des weltberühmten Klassikevents, der heuer in insgesamt 93 Ländern zu erleben war, erreichte bereits bis zu 800.000 bei einem Marktanteil von 52 Prozent.

Marktanteilsrekord bei den Jungen

Beachtlich war das Interesse in der jungen Zielgruppe E12–29: Dort erzielte der Marktanteil beim ersten Konzertpart einen Rekordwert von 77 Prozent. Bei den 12- bis 49-Jährigen waren es 48 Prozent. Insgesamt erreichte die Neujahrskonzert-Matinee in ORF 2 inklusive Dacapo in ORF III 1,584 Millionen Menschen (weitester Seherkreis), das entspricht 21 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung 12+.

Den „Pausenfilm“ „Der Zauber der Kunst – 250 Jahre Sammlung Albertina“ von Regisseurin Alex Wieser ließen sich bis zu 809.000 nicht entgehen. Im Schnitt wollten sich die Produktion 774.000 bei einem Marktanteil von 51 Prozent (und 49 bzw. 77 Prozent MA in den Zielgruppen 12–49 bzw. 12–29) nicht entgehen lassen.

Weitere Konzert-Dacapos am 3. Jänner in 3sat, am 6. Jänner in ORF 2

Für alle, die am Neujahrstag nicht mit dabei waren, gibt es Gelegenheit, Versäumtes Nachzuholen: 3sat präsentiert den Klassik-Event am Samstag, dem 3. Jänner (20.15 Uhr). ORF 2 zeigt den bedeutenden Kulturevent traditionell nochmals in der „matinee“ am Dreikönigstag, am Dienstag, dem 6. Jänner (10.05 Uhr), und zur Einstimmung davor den „Pausenfilm“ „Der Zauber der Kunst – 250 Jahre Sammlung Albertina“ (9.05 Uhr) sowie eine ausführlichere Fassung der Making-of-Doku, diesmal unter dem Titel „Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts“ (9.35 Uhr). Nach dem Konzert-Dacapo steht außerdem das Porträt des diesjährigen Ballettchoreografen „John Neumeier – Ein Leben für den Tanz“ (11.55 Uhr) auf dem Spielplan.

Erfolgreiche Online-Nutzung

Auch die bisherige Online-Nutzung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker war erfolgreich. Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erreichte das Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebot des ORF zum Neujahrskonzert 2026 am 1. Jänner (Teile 1 und 2, Pausenprogramm, Dacapo in ORF III) in Österreich rund 132.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), rund 461.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung / eines Beitrags) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 6,5 Mio. Minuten. Das Konzert und der ORF-Film zur Konzertpause stehen weiterhin on demand bereit, auf ORF ON im Rahmen einer eigenen Videokollektion inkl. weiterer „Pausenfilme“ vergangener Jahre.