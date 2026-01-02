ORF Radio Wien startet neue Freitagsleiste mit Kevin Hebenstreit

Wien (OTS) -

ORF Radio Wien bekommt ab 9. Jänner 2026 eine neue Freitagsfarbe: Mit der Sendeleiste „Gut gelaunt in den Tag: „Wien, Wetter, Wochenende. Ihr Freitag auf Radio Wien mit Kevin Hebenstreit“ begleitet der beliebte ORF-Radio-Wien-Wetterexperte und Moderator die Hörer und Hörerinnen jeden Freitagvormittag von 9.00 bis 14.00 Uhr in Richtung Wochenende.

Kevin Hebenstreit ist dem Publikum von ORF Radio Wien bereits bestens bekannt: Als Wetterexperte mit großer Fangemeinde steht er für Kompetenz, Verlässlichkeit und eine sympathische, persönliche Ansprache. Nun übernimmt er erstmals eine eigene Vormittagszone und wird zum verbindenden Gastgeber für alles, was Wien am Freitag bewegt.

Im Mittelpunkt der neuen Leiste stehen:

-- Tipps und Veranstaltungshinweise aus der Stadt

-- der aktuelle Wetterblick und die Aussichten für die kommenden Tage

-- spannende Geschichten aus Wien

-- sowie die Pläne der Hörer und Hörerinnen selbst – vom Familienfest über den Konzertbesuch bis hin zum Arbeitstag am Wochenende.

Dabei richtet sich die Sendung bewusst an alle Wienerinnen und Wiener – auch an jene, die am Wochenende im Einsatz sind. „Gut gelaunt in den Tag“ will motivieren, begleiten und verbinden – unabhängig davon, wie das persönliche Wochenende aussieht.

Jasmin Dolati, Programmchefin ORF Radio Wien: „Der Freitag ist für viele ein besonderer Tag – aber in einer Stadt wie Wien haben nicht alle frei. Uns ist wichtig, eine Sendung zu schaffen, die niemanden ausschließt, sondern alle mitnimmt: jene, die sich aufs Wochenende freuen, genauso wie jene, die arbeiten. Mit Kevin Hebenstreit haben wir dafür den idealen Gastgeber: kompetent beim Wetter, nahbar als Persönlichkeit und mit einem echten Gespür für die Menschen in dieser Stadt. ‚Gut gelaunt in den Tag‘ steht für genau dieses Wien-Gefühl – vielfältig, lebendig und miteinander verbunden.“

Mit der neuen Leiste stärkt ORF Radio Wien seine Rolle als Begleiter durch den Alltag der Stadt – mit Service, Nähe und viel Raum für die Stimmen der Wienerinnen und Wiener.