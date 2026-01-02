„Die Toten von Salzburg“: Patricia Aulitzky bei ORF-2-Premiere am 6. Jänner erstmals als Ermittlerin rund um „Die letzte Reise“ im Einsatz

Wien (OTS) -

Einen „Mord in bester Lage“ klärten Michael Fitz, Fanny Krausz und Erwin Steinhauer am Mittwoch, dem 12. März 2025, bei der ORF-2-Premiere ihres elften Falls rund um „Die Toten von Salzburg“ gemeinsam mit bis zu 942.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf – und erzielten mit einem Marktanteil von 32 Prozent (12+) ihren besten Wert seit 2016. Im Schnitt waren 927.000 Krimi-Begeisterte mit dabei und bescherten der beliebten ORF/ZDF-Reihe damit die beste Durchschnittsreichweite seit 2021 (endgültige Gewichtung). Am Dienstag, dem 6. Jänner 2026, erwartet das Team um 20.15 Uhr bei der ORF-2-Premiere des zwölften Krimis (24 Stunden vorab auf ORF ON) der nächste Einsatz – und zwar mit Unterstützung einer neuen Kollegin! Patricia Aulitzky verstärkt als Zielfahnderin Ludovika „Lu“ Frey die Salzburger Ermittlergruppe – und die Arbeit lässt nicht lange auf sich warten, denn ein Fremdenführer mit Doppelleben hat in einem Salzbergwerk „Die letzte Reise“ angetreten, die teils in Österreich, teils in Deutschland endete. Im April und Mai 2025 standen u. a. in Hallein und in den Salzwelten in Bad Dürrnberg, im Salzburger Mozarteum, am Kapuzinerberg und am Domplatz sowie im Café Bazar erneut Nikolaus Barton, Helmut Bohatsch, Sebastian Edtbauer, Michael Schönborn und Natalie O’Hara vor der Kamera. Außerdem zu sehen: Dany Sigel, Edi Jäger, Julia Rosa Peer („School of Champions“ – Staffel drei ab 18. Jänner 2026 in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON), Michael Fuith, Ronald Seboth, Jonathan Beck, Maximilian Modl, Nayana Heuer, Runa Schymanski, Max Ortner, Beate Constanze Pitronik, Alyssandra Singh, Hans Sandhu, Torsten Hermentin u. v. a. Regie führt erneut Erhard Riedlsperger, das Drehbuch stammt nach den Fällen „Königsmord“ und „Wolf im Schafspelz“ ein weiteres Mal aus der Feder von Stefan Brunner.

Patricia Aulitzky: „Ensemble-Krimi mit Herz, Witz und regionaler Verwurzelung“

„Ich spiele Ludovika Frey, eine Zielfahnderin mit internationaler Ermittlungserfahrung, die nach vielen Jahren nach Salzburg zurückkehrt. Sie ist direkt, klar und professionell, aber innerlich ambivalent gegenüber ihrer Heimat – eine ‚Hass-Liebe‘ zu Salzburg, die ihren inneren Konflikt zwischen Herkunft und Rückkehr spiegelt. Diese Ambivalenz zwischen Stärke und innerer Unruhe hat mich an der Figur besonders gereizt. Lu kommt als Fremde in ein eingespieltes Team, und das bleibt nicht ohne Reibung. Ihre Art und ihr Background prallen erst einmal mit dem lokal verwurzelten Ermittlerstil zusammen – daraus entsteht das Entwicklungspotenzial der Figur, beruflich wie menschlich. Sie muss sich behaupten, Vertrauen aufbauen und gleichzeitig mit ihren eigenen Themen umgehen. Es geht nicht nur um den Fall, sondern auch darum, seinen Platz zu finden.“ Und weiter: „Das Publikum darf sich auf einen spannenden Krimi freuen, der aber auch Humor und Leichtigkeit zulässt. Es gibt starke Figuren, pointierte Dialoge und natürlich diese besondere Salzburger Atmosphäre, die immer mitschwingt. Für mich lebt diese Reihe von den Figuren und ihrer Chemie. Es ist kein reines Whodunit, sondern ein Ensemble-Krimi mit Herz, Witz und regionaler Verwurzelung. Die Reihe kombiniert klassische Krimi-Elemente mit regionaler Identität: starke Figuren, eine Mischung aus Humor und Zynismus und Geschichten, die Salzburger Orte und Milieus einbinden. Dadurch entsteht ein wiedererkennbarer Ton, der beim Publikum seit Jahren funktioniert.“ Außerdem: „Als Salzburgerin wieder hier zu drehen, war für mich etwas sehr Persönliches. Diese Stadt, diese Orte und dieses Team geben der Reihe eine große Authentizität. Und mit meiner Figur kommt eine neue Dynamik hinein, die frischen Wind bringt.“

Mehr zum Inhalt

Die Leiche eines Reiseleiters liegt im Salzbergwerk Hallein. Es handelt sich um einen sprichwörtlichen Grenzfall: Die obere Hälfte der Körpers liegt in Deutschland, die untere in Österreich. Doch diesmal wollen weder Salzburg noch Traunstein die Ermittlungen übernehmen. Mur (Michael Fitz) ist so gut wie auf einer gewonnenen Kreuzfahrt, Russmeyer (Fanny Krausz) probt für eine Musicalrolle und Seywald (Erwin Steinhauer) ist mit René (Michael Schönborn) auf einem „Less stress in two weeks“-Seminar, um die Beziehung zu retten. Erst als die neue Salzburger Kollegin und ehemalige Zielfahnderin Ludovika „Lu“ Frey (Patricia Aulitzky) – als Twen einst aus Salzburg geflohen, jetzt wegen ihrer demenzkranken Mutter zurückgekehrt – frühzeitig den Dienst antritt, kommt Schwung in die Sache.

„Die Toten von Salzburg“ ist eine Produktion von SATEL Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, gefördert von FISA+, ABA, Fernsehfonds Austria, Land Salzburg und Stadt Salzburg.