„WELTjournal / WELTjournal +“: „Fünf Jahre Sturm aufs Kapitol“ und „Goldene Zeiten in Mar-a-Lago“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 7. Jänner 2026, um 22.25 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Dokumentation „Fünf Jahre Sturm aufs Kapitol“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.10 Uhr „Goldene Zeiten in Mar-a-Lago“:

WELTjournal: „Fünf Jahre Sturm aufs Kapitol“

Am 6. Jänner ist es fünf Jahre her, dass Trump-Anhänger das Kapitol, das Parlament der USA, angriffen, und das Zentrum der amerikanischen Demokratie für einige Stunden zu Fall brachten. Ein Putschversuch, zu dem Trump aufgestachelt hatte, um seine damalige Wahlniederlage umzudrehen – zu dem Schluss kommt der Untersuchungsausschuss des Kongresses. Trump sollte der Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten angeklagt werden, nach seiner Wiederwahl 2024 wurde das Verfahren jedoch eingestellt. Das „WELTjournal“ zeigt die schockierenden Bilder, als Hunderte Trump-Fans sich Schlachten mit Ordnungshütern lieferten, gewaltsam ins Kapitol eindrangen, Büros verwüsteten und Jagd auf Volksvertreter:innen machten. Die Abgeordneten verbarrikadierten sich oder versuchten zu fliehen, viele unter Todesangst. Der Sturm auf das Kapitol war von langer Hand geplant und von rechtsextremen para-militärischen Gruppen, allen voran den sogenannten „Proud Boys“, koordiniert. Mehr als 1.500 Kapitol-Stürmer wurden zu Haftstrafen verurteilt, von Trump allerdings am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit umgehend begnadigt. Gestaltung: Sarah Ferguson

WELTjournal +: „Goldene Zeiten in Mar-a-Lago“

Mit Donald Trump als US-Präsidenten ist auch seine gesamte Familie an die Macht gekommen. Trumps Söhne, Töchter, Schwiegersöhne, Schwiegertöchter und Enkel wurden mit offiziellen oder sonstigen Jobs bedacht. Ebenso seine Milliardärs-Freunde und rechtspopulistische Medienleute. Fachkenntnis und Erfahrung spielen keinerlei Rolle, maßgeblich ist die Loyalität zu Trump. „WELTjournal +“ zeigt, wie sich das Machtzentrum der USA vom Weißen Haus in Washington nach Palm Beach in Florida in Trumps Luxus-Anwesen Mar-a-Lago verlagert. Trump hat das historische Anwesen in einen elitären Privat-Club verwandelt, in dem er offizielle Amtsgeschäfte führt und seine Familienmitglieder und spendable Milliardäre um sich schart. Gestaltung: Lucas Gregorio, David Bercher