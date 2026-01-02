  • 02.01.2026, 11:03:33
  • /
  • OTS0041

FPÖ - Krauss: Wiederkehrs Forderung nach bundesweiten Kindergarten-Standards ist Beweis völligen Versagens

Katastrophale Wiener Bilanz disqualifiziert NEOS-Bildungsminister – Wiener Modell darf nicht Maßstab für ganz Österreich werden

Wien (OTS) - 

In Bezug auf die Forderung von NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr nach bundesweiten Mindeststandards für Kindergärten wirft der Wiener FPÖ-Klubobmann und Bildungssprecher Maximilian Krauss dem Minister völliges Versagen vor. „Wiederkehr hat in vier Jahren als NEOS-Bildungsstadtrat in Wien eine bildungspolitische Katastrophe hinterlassen. Wer eine derartige Bilanz zu verantworten hat, ist nicht qualifiziert, ganz Österreich Vorschriften zu machen“, so Krauss.

„Die Wiener Kindergärten sind unter Wiederkehrs Verantwortung nicht besser, sondern messbar schlechter geworden. Fast jedes zweite Kind in den Wiener Pflichtschulen benötigt Deutschförderung, beinahe die Hälfte der Erstklässler sind außerordentliche Schüler und können dem Unterricht nicht folgen – und das, obwohl diese Kinder zuvor einen Wiener Kindergarten besucht haben“, erinnert Krauss. „Diese Schreckensbilanz ist das Ergebnis der NEOS-Bildungspolitik in Wien.“

Krauss warnt eindringlich davor, das Wiener Modell nun bundesweit zu verankern: „Wenn die sogenannten Wiener Standards als Maßstab für ganz Österreich herangezogen würden, käme das einem massiven Absinken des Bildungsniveaus gleich. Was in Wien gescheitert ist, darf nicht zur bundesweiten Norm werden“, so Krauss, der darauf verweist, dass die Deutsch-Standards für das Kindergarten Personal in Wien niedriger sind als in anderen Bundesländern.

„Die NEOS sind in der Bildungspolitik gescheitert. Die Leidtragenden sind die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Pädagoginnen und Pädagogen, die täglich mit den Folgen dieser Fehlentscheidungen konfrontiert sind. Österreich braucht echte Qualitätsstandards und nicht das gescheiterte Wiener NEOS-Modell“, bekräftigt Krauss.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender.
