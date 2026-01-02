Ordinationszeiten immer mittwochs um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON: „Der Bergdoktor“ öffnet wieder seine Praxis

Wien (OTS) -

Mit durchschnittlich 802.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von bis zu 30 Prozent bei 12+ endete die 18. „Der Bergdoktor“-Staffel im ORF (acht Folgen von 2. Jänner bis 26. Februar 2025). Wenn sich am Mittwoch, dem 7. Jänner 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Türen der Tiroler Arztpraxis erneut öffnen, geht somit einer der beliebtesten TV-Serienklassiker in die nächste Runde: Hans Sigl schlüpft für acht neue Episoden der 19. Staffel der ORF/ZDF-Erfolgsserie wieder in die Rolle von Dr. Martin Gruber und kümmert sich immer mittwochs im ORF-2-Hauptabend aufopfernd um seine Patientinnen und Patienten. Doch auch in seinem Privatleben muss er stark sein, denn seine junge Ehe mit Karin (Hilde Dalik) wird erstmals auf die Probe gestellt. Für die neuen Folgen standen neben Sigl und Dalik auch wieder Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Heiko Ruprecht, Natalie O’Hara, Mark Keller, Rebecca Immanuel, Barbara Lanz und viele andere vor der Kamera.

Die acht neuen Episoden im Überblick:

„Der Bergdoktor: Neuanfänge“ (Mittwoch, 7. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON)

Rolf Pflüger (Wolfram Berger) hat nach einem Streit mit seiner Tochter einen tödlichen Herzinfarkt erlitten. Von Schuldgefühlen geplagt, führt Caro (Barbara Lanz) von nun an die Geschäfte der Firma. Vor einem Neuanfang steht auch Clara Meindl (Kathrin von Steinburg) mit ihren Kindern – zu dritt lässt sich die Familie nach der Trennung der Eltern in Ellmau nieder. Als Claras Tochter Mia ungewöhnlich hohes Fieber bekommt und kurz darauf auch ihr älterer Bruder Noah auf einen Erreger immunologisch überreagiert, schrillen bei Martin Gruber (Hans Sigl) die Alarmglocken. Martins junge Ehe mit Karin (Hilde Dalik) wird unterdessen durch ein unvorhergesehenes Ereignis auf eine erste Probe gestellt.

„Der Bergdoktor: Höhenflug“ (Mittwoch, 14. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON)

Nachdem bekannt wurde, wem die Mehrheit von Rolf Pflügers Betrieb vermacht wurde, hadert Caro mit ihrem Schicksal. Es schmerzt sie, dass ihr Vater nicht sie, sondern Lilli zu seiner Nachfolgerin bestimmt hat. Frustriert zieht Caro sich zurück und ignoriert, dass Lilli (Ronja Forcher) mit der Leitung des Betriebs vollkommen überfordert ist. Derweil muss sich Martin um eine kranke Pilotin kümmern, die mit ihrem Segelflugzeug auf der Alm seiner Mutter gestrandet ist. Geldsorgen zwingen die Frau, rund um die Uhr zu arbeiten.

„Der Bergdoktor: Wünsche“ (Mittwoch, 21. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON)

Michael Fellner (Herbert Knaup) ist seit Jahren für unheilbar kranke Menschen da. Unermüdlich setzt er alles daran, ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Aktuell will er einem Bergsportler eine finale Tour ermöglichen. Sein Klient ist jedoch instabil und auch Fellner selbst kämpft mit gesundheitlichen Problemen – er hat alarmierend starke Kopfschmerzen. Martin rät ihm, leiser zu treten, aber Fellner ignoriert diese Empfehlung. Lilli gerät bei der Leitung des Betriebs gehörig ins Straucheln. Da macht Karin (Hilde Dalik) einen überraschenden Vorschlag.

„Der Bergdoktor: Wer einmal lügt“ (Mittwoch, 28. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON)

Ein Motorroller-Unfall stellt das Leben der 17-jährigen Lexi (Mascha Schrader) auf den Kopf: Ein Bluttest ergibt 1,0 Promille. Doch Lexi streitet jeden Alkoholkonsum gegenüber Martin ab. Lexis Familie ist seit dem frühen Tod der Mutter zerrüttet. Als eine Wunde nicht verheilt, entdeckt Martin alarmierende Leberschäden bei Lexi. Liegt ein Gendefekt vor oder steckt eine Suchtkrankheit dahinter? Hans (Heiko Ruprecht) kämpft mit den Folgen einer Affäre. Derweil steht Lisbeth (Monika Baumgartner) vor einem völlig anderen Abschied.

„Der Bergdoktor: Schmelzpunkte“ (Mittwoch, 4. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON)

Seit eine Angehörige erkrankt ist, steht die Künstlerin Anni Kofler (Luise Helm) erheblich unter Druck. Die Pflege und das Haushaltseinkommen ruhen ganz auf ihren Schultern. Martin rät Anni dringend, kürzer zu treten, insbesondere als ihre Blutuntersuchung eine schwere Erkrankung zeigt und die Familie ihr Haus verlieren könnte. Lilli bekommt David (Frédéric Brossier) kaum noch zu Gesicht. Derweil wittert Lisbeth eine Chance, Hans' Liebesglück ein wenig auf die Sprünge zu helfen.

Die Inhalte für „Der Bergdoktor: Am Anschlag“ (Mittwoch, 11. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON), „Der Bergdoktor: Verbotene Früchte“ (Mittwoch, 18. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON) und „Der Bergdoktor: Fremde Gefühle“ (Mittwoch, 25. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON) folgen.