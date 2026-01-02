Höher, schneller, weiter: Kai Pflaume begrüßt zu „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“

Wien (OTS) -

Ländergrenzen, Filmpuzzles, Schlagzeugbattle und ein Säulen-Sprint: „Klein gegen Groß“ heißt es Samstag, dem 3. Jänner 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON in einer neuen Ausgabe von Kai Pflaumes Familienshow, in der Kinder – diesmal auch zwei aus Österreich – wieder prominente Persönlichkeiten, u. a. Skispringer Thomas Morgenstern, zu spannenden Duellen herausfordern. Unter den hochkarätigen Gästen sind diesmal auch Fußball-Weltmeister Christoph Kramer, Comedian Olaf Schubert, Schauspielerin Iris Berben, Schauspieler Jan Josef Liefers, Quiz-Experte Manuel Hobiger, die Artisten René und Merrylu Casselly, die englischen Turnweltmeister Joe Fraser und Giarnni Regini-Moran, Moderatorin Jana Pareigis und Hollywood-Ikone, Golden-Globe-Preisträgerin und „Denver-Clan“ Star Linda Evans.

Ausgewählte „Klein gegen Groß“-Duelle im Überblick

Als Krystle Carrington wurde Linda Evans in der Kult-Serie „Der Denver-Clan“ zum Weltstar. Bei „Klein gegen Groß“ tritt sie gegen den 13-jährigen Mattheo aus Salzburg an, der behauptet, mehr Hollywood-Blockbuster an einem einzelnen, dazu noch „zerpuzzelten“ Bild zu erkennen.

Nur nicht das Gleichgewicht verlieren, heißt es für den TV-Fußballexperten Christoph Kramer. Einbeinig, auf einem Balance-Board stehend, muss der Ex-Profi in 90 Sekunden möglichst viele Hütchen vom Boden aufheben und übereinanderstapeln. Seine kleine Herausforderin Talea (10) ist sich jedenfalls sicher, dass sie mehr „Stehvermögen“ zeigt als der Fußball-Weltmeister von 2014.

Die meisten kennen Olaf Schubert als den kauzigen Comedian mit dem Pullunder – doch der gebürtige Plauener ist auch ein hervorragender Schlagzeuger und war früher u. a. mit der Coverband „Die Rockys“ auf Tour. Linus (11) fordert Olaf Schubert zu einem krachenden Schlagzeugbattle heraus: Wer schafft es, in 60 Sekunden mehr Schläge auf die TomToms zu bringen?

Allein auf die Mundpartie kommt es für eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen an: Iris Berben muss in ihrem Duell mit der elfjährigen Rosa bekannte Schauspieler an ihren Lippen richtig erkennen. Wie genau hat die Schauspielerin bei den unzähligen Drehtagen ihren Kollegen ins Gesicht geschaut?

Einen stärkeren Gegner für das „Ländergrenzen-Duell“ hätte sich der neunjährige Samuel aus dem niederösterreichischen Würnitz kaum aussuchen können. Manuel Hobiger, der von vielen gefürchtete „Quizvulkan“ aus „Gefragt – Gejagt“, konnte bei der Quiz-Olympiade 2024 im südspanischen Fuengirola im Spezialquiz „Geographie“ eine Bronzemedaille gewinnen. Wird er sich als Quizprofi bei „Klein gegen Groß“ durchsetzen können, oder wird der Jäger zum Gejagten?

Für den österreichischen Skispringer Thomas Morgenstern geht es beim Duell mit der zwölfjährigen Ida in die Höhe. Beide versuchen, einen nur zwölf Zentimeter schmalen, bis auf viereinhalb Meter ansteigenden Säulenparcours hinauf- und auch wieder hinabzubalancieren. Nur wer schwindelfrei, trittsicher und schnell genug ist, hat hier die Nase vorn.