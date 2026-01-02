kronehit bestätigt: Fußfessel für Meinrad Knapp.

Wien (OTS) -

Zuletzt gab es Gerüchte, jetzt äußert sich kronehit offiziell: „Ja, es stimmt, Meinrad bekommt die Fußfessel“, bestätigen Anita Ableidinger und Marlen Birner.

Was ist der Hintergrund? „In Österreich ist der Einsatz der Fußfessel umstritten, auch im Fall von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser“, sagt Morningshow-Produzent Lukas Traxler. „Die einen sagen, es ist zu easy, andere, es ist unangenehm, dauernd überwacht zu werden. Wir sagen: Probieren wir es aus.“

Warum Meinrad Knapp? „Weil er oft verschwindet und nicht auffindbar ist“, so Verkehrsreporter Fredi Hahn. „Da waren wir uns rasch einig – vor allem, weil Meinrad bei der Besprechung nicht dabei war.“ Bei der Fußfessel ist Geo-Fencing aktiviert: Verlässt er den Bereich, ertönt ein Alarm im Studio.

Für Meinrad selbst ist es die größte Umstellung: „Wie soll ich ein Privatleben führen, wenn die wichtigsten Bars nicht in meiner erlaubten Zone liegen?“

Meinrad Knapp hat die Fußfessel gerade angelegt bekommen und testet ab sofort, wie sich das Leben damit anfühlt. Alle Infos, Fails und Meinrads Ausbruchversuche verfolgst du auf kronehit.

