Elisa Schlachter folgt DI Hubert Malin an der Spitze der Landarbeiterkammer Vorarlberg

Am 22. Dezember 2025 wurde Kammerrätin Elisa Schlachter zur neuen Vorsitzenden der Sektion Dienstnehmer und LK-Vizepräsidentin in Vorarlberg gewählt.

Sie wurde am 19. Dezember 1993 geboren und wuchs auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Lochau auf. Ihre Lehrausbildung absolvierte Elisa Schlachter bei der Stadtgärtnerei Bregenz. Heute ist sie dort als Gärtnermeisterin beschäftigt und kümmert sich auch um die Ausbildung im Betrieb.

Seit 2021 setzt sich Elisa Schlachter als Kammerrätin in der LAK Vorarlberg für die Interessen der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft ein.

Als Gärtnermeisterin kennt Sie die Bedürfnisse der Beschäftigten aus erster Hand.

„Das Engagement für die land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer ist mir ein zentrales Anliegen. Die Anforderungen an die Beschäftigten – insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft – nehmen stetig zu. Umso wichtiger sind faire Arbeitsbedingungen und eine angemessene Entlohnung. In meiner neuen Funktion in der Österreichischen Landarbeiterkammer werde ich mich konsequent für die Interessen der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer einsetzen“, betont Präsidentin Elisa Schlachter.

„Ich gratuliere Elisa Schlachter von ganzem Herzen zur Wahl zur neuen Präsidentin der Landarbeiterkammer Vorarlberg und wünsche ihr viel Erfolg bei der Arbeit für die Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft. Wir freuen uns, dass Elisa Schlachter den Vorstand der Österreichischen Landarbeiterkammer als Mitglied verstärkt! Ganz besonders bedanke ich mich bei Präsident a.D. DI Hubert Malin für seinen 20-jährigen Einsatz im Namen der Landarbeiterinnen und Landarbeiter. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die österreichische Land- und Forstwirtschaft mit ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so erfolgreich entwickelt hat. Lieber Hubert, danke für deine großartige Arbeit!“, so ÖLAK-Präsident Ing. Andreas Freistetter.