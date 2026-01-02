Wien Energie verzeichnet Rekordzuwachs bei Sonnen-, Wind- und Wasserkraft

Wien (OTS) -

Das Jahr 2025 stand bei Wien Energie erneut ganz im Zeichen der Energiewende: Mit dem beschleunigten Ausbau und zusätzlichen Investitionen in erneuerbare Stromerzeugung setzt Österreichs größter regionaler Energiedienstleister den erfolgreichen Wachstumskurs seines Ökostrom-Portfolios konsequent fort. Neben rund 70 neuen Photovoltaikanlagen, dem Spatenstich für ein neues Wasserkraftwerk und dem weiteren Ausbau der Windkraft schloss Wien Energie 2025 auch den Erwerb aller Anteile des heimischen Ökostrom-Pioniers ImWind ab. Gemeinsam verfügen Wien Energie und ImWind jetzt über 900 Megawatt Leistung und können damit umgerechnet den Strombedarf von mehr als 950.000 Wiener Durchschnittshaushalten decken. Bis 2040 ist ein Ausbau der Erneuerbaren-Leistung auf 2.800 Megawatt, also eine Verdreifachung, geplant.

Windkraft auf der Überholspur

Durch den Kauf von ImWind zählt Wien Energie zu den drei größten Windkraftbetreibern des Landes und hat das Windkraft-Portfolio unmittelbar um 52 Windkraftanlagen erweitert. Zusammen betreiben die beiden Unternehmen 145 Windkraftanlagen in Österreich. Der nächste Rekord im Bereich Wind steht dabei auch schon ins Haus: Mit dem ImWind-Portfolio und den sich in Bau befindlichen Windparks Ebreichsdorf und Loidesthal II verdoppelt Wien Energie noch 2026 ihre bisherige Windkraft-Leistung in Österreich auf insgesamt 520 Megawatt.

Aktuell befinden sich zwei Windparks in Fertigstellung: Der Windpark Ebreichsdorf wird ab Mitte 2026 mit einer Gesamtleistung von 35 Megawatt umgerechnet 20.000 Haushalte pro Jahr mit sauberem Strom versorgen, der Windpark Loidesthal II erzeugt bereits ab Anfang 2026 mit einer Leistung von 62 Megawatt Ökostrom für die Region.

Photovoltaik-Ausbau auf jeder Ebene

Insgesamt 70 Photovoltaikanlagen mit rund 55 Megawatt hat Wien Energie als Österreichs größter Photovoltaikbetreiber im vergangenen Jahr realisiert, der Großteil davon im dicht bebauten Stadtgebiet. Damit hat das Unternehmen wieder einen Ausbaurekord verzeichnet und erreicht mit über 540 PV-Anlagen eine Gesamtleistung von rund 235 Megawatt. Als Partnerin der Wiener Sonnenstrom-Offensive errichtet Wien Energie auch Photovoltaikanlagen auf stadteigenen Dächern, wie auf Magistratsgebäuden oder Kindergärten. 2025 konnte das Zwischenziel, 250 Megawatt in Wien, davon 50 Megawatt Leistung auf stadteigenen Flächen, durch den gemeinsamen Ausbau zehn Monate früher als geplant erreicht werden.

Zu den Innovationsprojekten zählt unter anderem die Wiener Staatsoper, die seit Winter 2025 als kulturträchtiges Sonnenkraftwerk im Einsatz ist. Speziell angepasste grüne Solarmodule liefern auf dem denkmalgeschützten Kupferdach insgesamt 100 kWp Leistung. Parallel dazu baute Wien Energie die Speicherinfrastruktur aus. Bei der größten Photovoltaikanlage Wiens in der Schafflerhofstraße speichert ein fünf Megawatt Großbatteriespeicher seit diesem Jahr den Sonnenstrom und speist ihn gezielt ins Netz ein. Am Kraftwerksstandort Simmering ging ein PV-Carport mit 330 kWp in Betrieb, das sowohl 100 Stellplätze überdacht als auch grünen Strom erzeugt. Als tragende Steher kommen dabei zwölf wiederverwendete Rotorblätter ehemaliger Wien Energie-Windkraftanlagen zum Einsatz.

Zum Wien Energie-Portfolio kommen zudem Photovoltaik-Großanlagen von ImWind mit einer Leistung von mehr als 130 Megawatt.

Spatenstich in der Steiermark: Wasserkraftwerk Oppenberg

Eine bedeutende Rolle neben der Wind- und Solarkraft kommt in Österreichs Stromerzeugung der Wasserkraft zu: denn etwa zwei Drittel der heimischen Stromerzeugung entsteht durch sie. Um die Wasserkraft in Österreich weiter zu stärken, nutzt Wien Energie jedes Potential. So ist bereits das 27. Wasserkraftwerk des Unternehmens in Österreich im Entstehen: Das Kleinwasserkraftwerk Oppenberg in der steirischen Gemeinde Rottenmann. Rund 3.700 Megawattstunden Ökostrom wird es zukünftig pro Jahr liefern – und damit genug, um umgerechnet mehr als 1.000 Haushalte aus der Region zu versorgen.

360-Grad Ökostrom-Expertise

Neben der Errichtung, dem Betrieb und der Servicierung von eigenen Erneuerbaren-Anlagen bietet Wien Energie zusätzlich auch die Vermarktung von Energie als Dienstleistung für private Betreiber*innen von Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerken sowie Biomasse-/Biogasanlagen an. Über 300 Kund*innen vertrauen auf die energiewirtschaftliche Expertise von Wien Energie und überlassen die Vermarktung von mehr als 750 Megawatt Gesamtleistung Österreichs größtem regionalen Energiedienstleister.

2.800 Megawatt bis 2040

Bereits im Jahr 2026 werden Wien Energie und ImWind zusammen 1.000 Megawatt Ökostrom-Leistung realisiert haben, errichten erneut zahlreiche Photovoltaikanlagen und nehmen die Windparks Ebreichsdorf und Loidesthal II in Betrieb. Bis 2030 wollen die beiden Unternehmen insgesamt 1.800 Megawatt an Erneuerbaren-Leistung in Österreich realisieren und können damit bereits umgerechnet alle Wiener Haushalte versorgen. Bis 2040 ist ein Ausbau auf 2.800 Megawatt geplant. Damit versorgt Wien Energie bis 2040 zusätzlich den gesamten Wiener Verkehrssektor, also jede Bim, jeden Elektrobus, jede U-Bahn und jedes E-Auto mit erneuerbarem Strom.

Das Erneuerbaren-Portfolio auf einen Blick (Wien Energie und ImWind):

Gesamtleistung von über 900 Megawatt

553 PV-Anlagen

145 Windkraftanlagen

26 Wasserkraftwerke

Regionaler Strom für umgerechnet 950.000 Haushalte

Bildmaterial: https://wienenergie.at/media-26