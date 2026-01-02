Offline is the new sexy: FIND YOUR NEEDLE erfindet Dating neu

Wien. (OTS) -

Tinder war gestern. FIND YOUR NEEDLE ist ein Start-up, das einen Ausweg aus dem digitalen Dating-Karussell bietet. Das Konzept verbindet analoge Begegnungen mit klaren Spielregeln: weg von der Oberflächlichkeit des Online Datings, hin zu respektvollen, ehrlichen Begegnungen im realen Leben.

Hinter der Idee steht die Wiener Gründerin Sophie Kende-Urschik, die selbst genug vom Online-Dating-Chaos hatte. „Ich habe alles erlebt – Ghosting, Fake-Profile, endlose Chats. Irgendwann wollte ich nur noch echte Gespräche mit echten Menschen“. So entstand FIND YOUR NEEDLE – „ein Club für alle, die beim Dating wieder Herzklopfen statt Herz-Emoji wollen“, so Kende-Urschik.

Dating einfach Old School – mit einer kleinen Nadel, die Großes bewirkt

Das Prinzip ist einfach: Wer offen für echte Begegnungen ist, trägt eine Anstecknadel – das Erkennungszeichen der FIND YOUR NEEDLE-Community. Ob auf Jacke, Tasche oder direkt am Herzen: Die Nadel signalisiert, dass man Single und auf der Suche nach seinem Herzensmenschen ist.

Classic Crush & Rainbow Rendezvous (Pride Pin)

Im Webshop können Interessierte zwischen zwei Anstecknadeln wählen: Classic Crush & Rainbow Rendezvous. Bewusst reagiert Kende-Urschik auf den Frust, den immer mehr Singles auf klassischen Online-Dating-Plattformen empfinden: KI-generierte Traumkörper, falsche Identitäten, Verlust echter Romantik und ein Choice Overload verhindern Bindungen, die unser Leben nachhaltig bereichern. Auch im Sinne von Female Empowerment ist die Anstecknadel ein starkes Statement von Frauen, die wissen, was sie wollen, und das auch zeigen.

Null Toleranz für Respektlosigkeit

Mit dem Kauf einer Anstecknadel wird man automatisch Teil des Clubs der Nadeln – einer Community, die auf Respekt und Ehrlichkeit setzt. Optional können Mitglieder ein Online-Profil anlegen, das einem Reglement unterworfen ist: Keine Fotos, Filter oder Likes. Stattdessen kurze Videobotschaften und nur drei persönliche Nachrichten mit Mindestlänge pro Kontakt.

Eine Bewegung für mehr Mut, Menschlichkeit und Magie

FIND YOUR NEEDLE versteht sich als Impuls für eine neue Dating-Kultur. Neben der sichtbaren Nadel plant das Team um Sophie Kende-Urschik exklusive Club-Events, bei denen Singles sich in entspannter Atmosphäre kennenlernen.

„Wir wollen Menschen wieder ermutigen, sich im wahren Leben zu zeigen – mit all ihren Ecken und Kanten“, sagt Kende-Urschik. „Ich bin überzeugt, dass wir offline schneller ans Ziel unserer Träume kommen. Unsere Nadel ist ein Türöffner für den Beginn von hoffentlich unzähligen echten Liebesgeschichten“.



Über FIND YOUR NEEDLE

FIND YOUR NEEDLE ist der erste Offline-Dating-Club für alle, die im echten Leben fühlen möchten, wie der Funke überspringt. Mit einer kleinen Anstecknadel als Symbol und einer

Community, die auf Ehrlichkeit & Respekt setzt, will das Startup Impulsgeber für wahrhaftige Liebesbeziehungen sein.

Link: www.findyourneedle.eu.