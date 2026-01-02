Wiener Luftqualität weiterhin auf sehr gutem Niveau

Wien (OTS) -

Die erste vorläufige Bilanz des gesamten vergangenen Jahres durch das Wiener Luftmessnetz zeigt, dass die Wiener Luftqualität 2025 wieder das sehr gute Niveau der letzten Jahre erreicht hat – und sogar noch besser war. Die gesetzlichen Grenzwerte wurden 2025 neuerlich an allen Messstellen eingehalten.

"Die Wiener Luftqualität ist inzwischen konstant bei weitem besser als noch zur Jahrtausendwende“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „In den letzten 15 Jahren konnten wir in der Luftreinhaltung enorm viel erreichen - durch Maßnahmen auf EU-, Bundes- und lokaler Ebene. Aber auch die weitere Prognose ist sehr günstig: Durch engagierte Klimaschutzmaßnahmen und dem Ziel, dass Wien bis zum Jahr 2040 CO2-neutral werden soll, wird gleichzeitig auch die Luftgüte in der Stadt noch weiter verbessert."

Eines der besten Jahre in der Geschichte der Wiener Luftqualität

In Summe war 2025 eines der besten Jahre in der Geschichte der Wiener Luftqualität. Nachdem das ersten Quartal 2025 durch eher ungünstige meteorologische Ausbreitungsbedingungen mit vergleichsweise höheren Feinstaubwerten geprägt war, brachte der Großteil des Jahres bessere Luft als im Vorjahr 2024.

Insgesamt wurden 2025 nur an an einem Tag Werte über 50 µg/m3 als Tagesmittelwert festgestellt, an neun der dreizehn Feinstaubmessstellen lag kein einziger Tag über diesem Wert. In Österreich sind höchstens 25 Tage mit Werten über 50 µg/m3 als Tagesmittelwert zulässig.

Bereits 2019 brachte die erstmalige Einhaltung der EU-Grenzwerte aller Luftschadstoffe an allen Mess-Stationen. Vor 15 Jahren erschien das noch völlig unerreichbar. Das erste Corona-Jahr (2020) verstärkte den abnehmenden Trend, unter anderem weil Lockdowns teilweise zu drastisch geringeren Verkehrszahlen führten. Dadurch wurden 2020 erstmalig auch alle österreichischen Grenzwerte eingehalten, die zum Teil strenger sind als in der EU. Die folgenden Jahre setzen dieses sehr gute Niveau fort.

Feinstaub

Feinstaub wurde 2025 an 13 Stationen in den Größenklassen PM10 und PM2,5 bestimmt. Die Werte unterschreiten bei weitem die Grenzwerte:

Die gemessenen Feinstaub-Jahresmittelwerte für die Größenklasse PM10 lagen an den 12 ortsfesten Messstellen in einem Bereich von 13 bis 16 µg/m3 (Grenzwert: 40 µg/m3). 2024 waren es 13 bis 17 µg/m3. Zusätzlich wurde an einer verkehrsnahen Sondermessstelle am Neubaugürtel Feinstaub gemessen. Dort betrug der PM10-Jahresmittelwert 2025 17 µg/m³.

Stickstoffdioxid

Der Luftschadstoff NO2 „Stickstoffdioxid“ wurde 2025 an 16 Mess-Stationen und am Sonderstandort Neubaugürtel an einem besonders verkehrsbelasteten Abschnitt des Wiener Gürtels gemessen.

An fast allen Messstellen wurde die niedrigste NO2-Belastung der Messgeschichte erfasst. An allen 16 Messstellen in Wien und auch am Sonderstandort Neubaugürtel lagen die Messwerte unter den Grenzwerten.

Maßnahmen gegen Luftverschmutzung wirken

Wien setzt eine Reihe von Maßnahmen zur Verringerung der Luftschadstoffbelastung um. Dazu gehören der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, das 365-Euro-Ticket, die Parkraumbewirtschaftung, der laufende Ausbau des Radwegenetzes, der Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge, die Förderung der E-Mobilität und der fußgänger*innen-freundlichen Stadtentwicklung. Auch die thermische Wohnhaussanierung, umweltfreundliche Baustellen, die Ausweitung der Fernwärmenutzung oder der effiziente Winterdienst sind ein aktiver Beitrag zur Luftgüte.

Maßnahmen zur Senkung der Luftverschmutzung

Weitere Informationen und Daten

Der Luftgütejahresbericht 2025 wird nach Abschluss der umfangreichen qualitätssichernden Arbeiten bis spätestens 31.7.2026 auf folgender Homepage veröffentlicht: Luftgüteberichte der Stadt Wien

Aktuelle Messdaten erhalten Sie online, über die Teletextseiten 621 und 622 sowie telefonisch über den Computer-Tonbanddienst unter der Nummer +43 1 4000-8820.

Außerdem sind die Werte als OGD-Datensatz abrufbar.

Aktuelle Daten aller österreichischen Luftmessnetze werden auf den Seiten des Umweltbundesamtes zusammengefasst:

Aktuelle Luftgütedaten – Umweltbundesamt