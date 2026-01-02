Neßler zu Wiederkehr: Begrüßen einheitliche Qualitätsstandard im Kindergarten

Wien (OTS) -

„Dass Bildungsminister Christoph Wiederkehr bundesweit einheitliche Qualitäts- und Mindeststandards für Kindergärten gesetzlich verankern will, begrüße ich ausdrücklich“, sagt Barbara Neßler, Kinder- und Familiensprecherin der Grünen. „Gleiche Qualität im Kindergarten darf nicht länger vom Wohnort abhängen. Einheitliche Standards bei Betreuungsschlüsseln, Gruppengrößen, Ausbildung und Pädagogik sind ein zentraler Hebel für bessere Bildungschancen und für die Entlastung von Familien in ganz Österreich.“

Besonders wichtig sei dabei der Fokus auf Qualität und Personal. „Der aktuelle Flickenteppich bei Berufsprofilen und Ausbildungsanerkennungen schadet nicht nur den Pädagog:innen und Assistent:innen, sondern verschärft auch den Personalmangel. Einheitliche Qualitätsstandards und klare Berufsgruppen sind daher dringend notwendig“, so Neßler.

Für Eltern – und hier vor allem für Mütter – seien gute Qualitätsstandards aber nur dann wirksam, wenn sie auch mit ausreichenden Betreuungsangeboten und Öffnungszeiten verbunden sind. „Was nützen gute pädagogische Konzepte, wenn Kindergärten zu Mittag zusperren oder es gar keinen Platz gibt? Dann bleibt Kinderbetreuung weiterhin Privatsache – und das trifft insbesondere Frauen“, betont Neßler.

„Ein bundesgesetzlicher Rahmen ist ein wichtiger Schritt. Entscheidend ist aber, dass die Länder die vorhandenen Bundesmittel endlich vollständig nutzen. Seit Jahren ist klar, was es braucht. Trotzdem hängt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch immer vom Wohnort ab“, kritisiert Neßler. „Wir Grüne haben daher einen Drei-Punkte-Plan für verlässliche Kinderbetreuung vorgelegt, der die angekündigten Qualitätsstandards sinnvoll ergänzt“, hält Neßler fest und verweist dabei auf die Forderungen der Grünen nach 50.000 neuen Kindergartenplätzen bis 2030, einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Geburtstag sowie flächendeckend familienfreundlichen Öffnungszeiten.