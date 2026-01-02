Thomas Angerer: Neu im Team der Wiener Netze-Geschäftsführung

Wien (OTS) -

Thomas Angerer leitet seit 1. Jänner 2026 neben dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Gerhard Fida und Ilse Hirt die Wiener Netze, Österreichs größten Verteilnetzbetreiber. Digitalisierung, Energiewirtschaft und Umweltschutz sind seine Interessen – und diese passen gut zu den Herausforderungen des Kombinetzbetreibers der Zukunft. „Ich freue mich auf die herausfordernde Aufgabe als Teil der Wiener Netze-Geschäftsführung, an einer leistbaren, versorgungssicheren und nachhaltigen Energiezukunft für Wien mitarbeiten zu dürfen“, betont Thomas Angerer.

Wiener Netze: Gut aufgestellt für die Anforderungen der Zukunft

„Wir sind bei den Wiener Netzen gut aufgestellt. Wir sehen uns als Ermöglicher der Energiewende und treiben diese mit unserem Netzausbau, aber auch mit Digitalisierung umsichtig und verlässlich voran“, so Angerer. 13 neue Umspannwerke im Netzgebiet der Wiener Netze werden in den nächsten Jahren entstehen. Neben dem erstarkten Stromnetz gilt es mit der Digitalisierung und dem damit verbundenen Daten-Management Schritt zu halten. „Der Ausbau der Netze und die Digitalisierung sind ein Garant für die Sicherheit unserer Netze, aber auch für unsere Wettbewerbsfähigkeit als Wirtschaftsstandort“, sagt Angerer: „Wenn man auf nachhaltige Energien setzen will, damit Wien lebenswert bleibt, müssen wir jetzt investieren. Heute zu bremsen und den Prozess zu stoppen, würde zu Mehrkosten führen und im Endeffekt teurer für alle werden.“

Angerers Aufgabengebiete: Betriebswirtschaft, Regulations- und Infrastrukturmanagement

Als Geschäftsführer der Wiener Netze folgt Thomas Angerer Thomas Maderbacher, der heuer in Pension geht. Angerer verantwortet die Bereiche Finanzen, Recht und Regulationsmanagement, Infrastrukturmanagement sowie Allgemeine Services. Außerdem verantwortet er die Unternehmenskommunikation sowie das Betriebsrestaurant & Sozialreferat.

Zur Person Thomas Angerer

Bis 2025 war Thomas Angerer Geschäftsführer der immOH! und verantwortete zuletzt in dieser Funktion die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens, die Ressorts Human Resources, Recht, Vertrieb und Technische Services. Davor war Angerer mehrere Jahre bei Wien Energie in leitenden Schlüsselpositionen tätig. Unter anderem verantwortete er das Geschäftsfeld Energiedienstleistungen sowie die Dezentrale Erzeugung und Fernwärme. Zu den Wiener Stadtwerken – zur Fernwärme Wien – stieß Angerer bereits 2002. Dort war er zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs Netz- und Kundenanlagen tätig.

Der gebürtige Steirer studierte Industrieller Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recycling an der Montanuniversität Leoben. Er ist Aufsichtsratsmitglied der HC immOH! Infrastruktur Services GmbH und der AGCS Gas Clearing and Settlement AG.

Fotos von Thomas Angerer finden Sie hier: https://tinyurl.com/ThomasAngerer

Copyright: Wiener Netze/Martin Hörmandinger

Über die Wiener Netze:

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Daten dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 440 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen KundInnen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität.