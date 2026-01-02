Familienland*Pass blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück

St. Pölten (OTS) -

Die Bilanz für 2025 fällt für den Familienland*Pass positiv aus. „Rund 13.500 Mal wurde die Vorteilskarte im vergangenen Jahr neu beantragt. Diese beeindruckende Zahl zeigt deutlich, dass wir mit den Angeboten und der Ausrichtung des Familienland*Passes den richtigen Weg eingeschlagen haben – und das bereits seit über vier Jahrzehnte“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Insgesamt verfügen rund 210.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher über die beliebte Vorteilskarte. Aktuell kooperieren mehr als 500 Partnerbetriebe – viele davon in Niederösterreich, einige auch in anderen Bundesländern – mit dem Familienland*Pass und bieten attraktive Rabatte sowie spezielle Aktionen. Allein im vergangenen Jahr sind 42 neue Partner hinzugekommen. „Damit entlasten wir Familien finanziell und liefern gleichzeitig Anreize und Ideen für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Unter den Partnern finden sich Betriebe aus den Bereichen Handel, Gastronomie, Tourismus, Freizeit und Kultur“, erklärt die Landesrätin.

Mit der Familienland-App wird das gemeinsame Leben noch einfacher und moderner: Freizeitplanung, exklusive Vorteile und aktuelle Informationen sind nur einen Fingertipp entfernt. Der personalisierte Familienland*Pass ist samt allen Partnerbetrieben und deren Angeboten jederzeit digital in einer Landkarte verfügbar. Darüber hinaus finden Familien in der App die aktuelle Ausgabe des Familienland*Magazins, familienfreundliche Event- und Service-Tipps sowie regelmäßige Gewinnspiele. Ein besonderes Highlight ist die digitale Spielplatzlandkarte: Sie zeigt schnell und übersichtlich Spielplätze und öffentlich zugängliche Schulfreiräume, die von der Familienland Niederösterreich GmbH gestaltet wurden – inklusive Fotos, Beschreibungen und den nächstgelegenen Partnerbetrieben des Familienland*Passes.

Die Familienland-App kann in den gängigen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden. Informationen zur App sowie zum Familienland*Pass befinden sich auf www.familienland.at.

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer@noel.gv.at oder

Sophie Moser, 02742 9005 13474, sophie.moser@noel.gv.at