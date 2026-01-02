Samariterbund 2025: Wenn Hilfe keine Pause kennt

Wien (OTS) -

Der Samariterbund leistet in zahlreichen systemrelevanten Bereichen des Landes unverzichtbare Arbeit – vom Rettungsdienst und der Pflege über die Erste-Hilfe-Ausbildung bis hin zur Armutsbekämpfung und Katastrophenhilfe. Die Jahresbilanz 2025 zeigt eindrucksvoll, welche zentrale Rolle der Samariterbund im sozialen und gesundheitlichen Netz Österreichs spielt.

„Seit fast 100 Jahren übernimmt der Samariterbund Verantwortung. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der Samariterbund von einer effizienten Rettungsorganisation zu einer der wichtigsten Sozial- und Gesundheitsorganisationen in ganz Österreich entwickelt“, erklärt Franz Schnabl, Präsident des Samariterbundes. „2025 war in fast allen unseren Einsatzbereichen ein sehr herausforderndes Jahr. Umso stolzer sind wir auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gezeigt haben, dass wir unsere umfangreichen Aufgaben erneut mit großem Engagement und hoher Professionalität bewältigen konnten.“

Tausende im Einsatz – rund um die Uhr

Trotz sehr schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, teilweise extrem gestiegener Kosten und eines allgemeinen Trends zu rückläufigen Spenden hat der Samariterbund auch 2025 seine soziale Mission wie gewohnt auf höchstem Niveau erfüllt. Insgesamt standen 5.128 ehrenamtliche und 3.492 hauptamtliche Samariter:innen im Dienst der Gesellschaft.

Mit 880 Einsatzfahrzeugen wurden rund 19 Millionen Kilometer zurückgelegt – das entspricht 432 Erdumrundungen. Hinter diesen Zahlen stehen unzählige Notfälle, Transporte und Hilfeleistungen, bei denen jede Minute zählt.

Besonders berührend: 70 Samariter-Wunschfahrten machten 2025 letzte Herzenswünsche schwerkranker Menschen wahr.

Auch im Bereich Ausbildung setzte der Samariterbund Maßstäbe: 5.409 Kurse und Erste-Hilfe-Schulungen mit 61.168 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie insgesamt 214.961 Ausbildungsstunden wurden im Jahr 2025 erfolgreich durchgeführt.

Mit vereinten Kräften in das Jahr 2026

„Gerade in schwierigen Phasen zeigt sich, wie wichtig verlässliche Hilfe ist. Auf Samariterinnen und Samariter ist immer Verlass“, sagt Wolfgang Dihanits, stellvertretender Bundessekretär des Samariterbundes. „Doch die finanziellen Belastungen bleiben hoch. Um unsere Arbeit auch künftig in dieser Qualität fortsetzen zu können, sind wir mehr denn je auf eine tragfähige Unterstützung durch die Politik angewiesen.“