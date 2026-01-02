WB-Egger: Entlastung der Betriebe und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit als zentrale Aufgaben zu Jahresbeginn

Wien (OTS) -

„Der Wirtschaftsbund-Stellenmonitor weist für Dezember 2025 insgesamt 164.347 offene Stellen aus, davon sind 149.768 in Vollzeit möglich. Besonders im Tourismus bleiben mitten in der Wintersaison 13.644 Stellen unbesetzt. Der anhaltende Arbeitskräftemangel stellt viele Betriebe weiterhin vor große Herausforderungen. Unsere Unternehmen leisten tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag zu Beschäftigung, Wertschöpfung und regionalem Wohlstand. Gerade deshalb ist es entscheidend, dass sie nicht nur jetzt, sondern das ganze Jahr über, die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfinden, um investieren, wachsen und Arbeitsplätze sichern zu können“, betont Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

„Wir arbeiten weiter konsequent und mit Zuversicht am Aufschwung für Österreich. Dafür braucht es Rahmenbedingungen, die Mehrarbeit attraktiv machen, Leistung anerkennen und unseren Betrieben Planungssicherheit geben. Es braucht wieder den Glauben an die eigene Kraft und ein klares Bekenntnis zum Wert der Leistung. Das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Entbürokratisierungspaket ist ein wichtiger erster Schritt zur spürbaren Entlastung der Unternehmen und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Darauf gilt es nun entschlossen aufzubauen: Mit gezielten Maßnahmen, die Betriebe entlasten, Leistung belohnen und den Arbeitsmarkt nachhaltig stärken. Wenn alle an einem Strang ziehen, sichern wir gemeinsam Wachstum, Beschäftigung und eine erfolgreiche Zukunft unseres Standorts“, so Egger abschließend.