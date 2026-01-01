  • 01.01.2026, 16:22:32
  • /
  • OTS0019

oe24.TV mit 1,8 % Marktanteil (12-49) im Jahr 2025

Bester Wert seit der Gründung: Plus 40% Marktanteil (12-49) gegenüber Vorjahr

Wien (OTS) - 

Österreichs erfolgreichstes News-TV oe24.TV hat das Jahr 2025 mit einem neuen Rekordwert abgeschlossen: Die Jahresbilanz für 2025 weist für oe24.TV in der Werbe-Zielgruppe (12 - 49 Jahre) einen Jahres-Durchschnittswert von 1,8 % Marktanteil aus.

Das bedeutet eine Steigerung von fast 40 % gegenüber dem Vorjahreswert (2024) von 1,3 %.

Beim Gesamtpublikum (12+) erzielte oe24.TV einen Marktanteil von 1,4 % im Jahresschnitt 2025. Insgesamt sahen im Jahr 2025 bereits mehr als 4,6 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW 12 +) - um eine Million mehr als im Vorjahr. Pro Tag waren das im Schnitt 308.000 Zuseher.

Im aktuellen Monat Dezember - aufgrund der Weihnachtsfeiertage für News-Sender immer der quotenschwächste Monat des Jahres - erreichte oe24.TV einen Marktanteil von 1,0 % sowohl in der Werbezielgruppe als beim Gesamtpublikum.

Rückfragen & Kontakt

oe24.TV
Telefon: 01-58811-0
E-Mail: n.fellner@oe24.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FEL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright