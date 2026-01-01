Lotto: Kärntner Quicktipp holt sich den 2,5 Mio-Doppeljackpot

Wien (OTS) -

Der Doppeljackpot bei “6 aus 45” ist geknackt. Ein Quicktipp, der in Kärnten abgegeben wurde, war der einzige, auf dem die richtige Zahlenkombination abgedruckt war. Im dritten von zehn Tipps holte sich sein Besitzer bzw. seine Besitzerin die Gewinnsumme von 2.510.640,80 Euro. So lässt es sich gemütlich ins neue Jahr starten.

Bei der Silvester-Ziehung wurde zudem eine „Extra-Million“ unter allen vom 24.12. bis 31.12.2025 teilgenommenen Lotto Tipps gezogen. Die Quittungs-nummer, die nun jedenfalls eine Million Euro wert ist, lautet 723 839 1654.

Die drei Fünfer mit Zusatzzahl wurden zuletzt in Oberösterreich, in Niederösterreich und der Steiermark getippt. Der oberösterreichische und der steirische Gewinn fanden sich jeweils auf Normalscheinen, in Niederösterreich war hier ein Quicktipp erfolgreich. Was alle drei jedenfalls gemeinsam haben: mehr als 52.000 Euro wandern jeweils auf deren Gewinnkonten.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Mittwoch einen Solosechser. Ein niederösterreichischer Normalschein ist damit jedenfalls mehr als 349.000 Euro wert. Beim Sechser der nächsten LottoPlus Ziehung geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Die Joker Ziehung endete ebenfalls mit einem Sologewinn im ersten Rang. “Ja” zur richtigen Jokerzahl hat jemand gesagt, der in Kärnten seine Lotto Normalschein gespielt hat und sich durchs “Ja”-ankreuzen rund 264.000 Euro holt.

Die Ziehung am kommenden Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 31. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen