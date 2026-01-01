Gery Seidls AUFPUTZT IS' knackt 400.000 Besucher*innen-Marke

Wien (OTS) -

Pünktlich am Neujahrstag wird die österreichische Erfolgskomödie AUFPUTZT IS' (Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff, Produktion: Gebhardt Productions, Verleih: filmladen) voraussichtlich die 400.000 Zuschauer*innen-Marke überschreiten. Der Film setzt damit seinen Erfolgskurs ungebrochen fort, nachdem er bereits zu Weihnachten das “Goldene Ticket” für 300.000 Zuschauer*innen bekommen hatte. Insgesamt haben nur sechs österreichische Filme in den letzten 50 Jahren die begehrte Trophäe erhalten. Zuletzt war dies mit ECHTE WIENER - DIE SACKBAUER SAGA vor 17 Jahren (2008) gelungen.

In der ewigen Bestenliste liegt der Film nun auf Platz 4 - nach HINTERHOLZ 8, POPPITZ und MÜLLERS BÜRO. AUFPUTZT IS läuft weiterhin in 91 Kinos. Seine Erfolgsgeschichte ist daher noch nicht zu Ende.