  • 01.01.2026, 11:07:32
  • /
  • OTS0014

Gery Seidls AUFPUTZT IS' knackt 400.000 Besucher*innen-Marke

Damit katapultiert sich die Komödie auf Platz 4 der ewigen Bestenliste

Wien (OTS) - 

Pünktlich am Neujahrstag wird die österreichische Erfolgskomödie AUFPUTZT IS' (Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff, Produktion: Gebhardt Productions, Verleih: filmladen) voraussichtlich die 400.000 Zuschauer*innen-Marke überschreiten. Der Film setzt damit seinen Erfolgskurs ungebrochen fort, nachdem er bereits zu Weihnachten das “Goldene Ticket” für 300.000 Zuschauer*innen bekommen hatte. Insgesamt haben nur sechs österreichische Filme in den letzten 50 Jahren die begehrte Trophäe erhalten. Zuletzt war dies mit ECHTE WIENER - DIE SACKBAUER SAGA vor 17 Jahren (2008) gelungen.
In der ewigen Bestenliste liegt der Film nun auf Platz 4 - nach HINTERHOLZ 8, POPPITZ und MÜLLERS BÜRO. AUFPUTZT IS läuft weiterhin in 91 Kinos. Seine Erfolgsgeschichte ist daher noch nicht zu Ende.

Rückfragen & Kontakt

Susanne Auzinger

susanne@auzinger-pr.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright