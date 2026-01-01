ORF im Jahr 2025: Erfolgreicher Ausbau österreichischer Inhalte sichert Rekordwerte für Sender und Gruppe

Wien (OTS) -

Mit zahlreichen programmlichen Maßnahmen und Innovationen in den Bereichen Information, Kultur, Sport, Fiction & Unterhaltung gelang es dem ORF 2025, seine unverwechselbaren, österreichischen Inhalte massiv auszubauen – und das für mehr als 3,6 Millionen täglich zusehende Menschen in Österreich. Das öffentlich-rechtliche Profil wurde mit zahlreichen neuen Angeboten und Initiativen weiter gestärkt. Die Fiction-, Doku- und Live-Sport-Offensiven etablierten ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF SPORT + noch stärker als hochqualitative Heimatsender, denen das heimische Publikum unangefochten vertraut.

Weiterentwicklung von ORF 1 umgesetzt



· ORF-Fiction-Offensive mit eigen- und ko-produzierten Filmen und Serien: Allein am „Premierenmontag“ konnte ORF 1 das Ausstrahlungsvolumen an eigenproduzierten Neuproduktionen 2025 um 40 Prozent steigern. Damit stärkt der ORF als verlässlicher Partner der heimischen Filmwirtschaft die österreichische Identität.



· Erfolgreiche Schärfung weiterer Hauptabendprofile in ORF 1 mit eigenproduziertem Programm – u. a. neben Fiction am Montag und Dienstag auch eigenproduzierte Formate an den Hauptabenden weiterer Wochentage, wie z. B. True-Crime-Formate und unverwechselbare Unterhaltungsangebote.



· Neugestaltung der ORF-1-Daytime: US-Sitcoms und -Kaufserien sind eigenproduzierten Inhalten, deutschsprachiger Unterhaltung und interessanten Dokureihen gewichen.



· Refreshment der ORF-Sportübertragungen und Anzahl der Live-Stunden mit heimischen Topleistungen ausgebaut: Insgesamt gab es rund 1.300 Stunden Live-Sport in ORF 1, vom Ski-Weltcup-Rennen bis zum WM-Märchen der U17-Fußball-Nationalmannschaft der Herren.

ORF 2 als DER Heimatsender Österreichs abgesichert



· Breaking News, Sonderformate und „ZIB Spezial“-Sendungen informieren bei Bedarf rund um die Uhr – in rund 130 Newsformaten in TV, Radio und Online. Mehr als 70 Stunden „ZIB Spezial“-Sondersendungen wurden anlassbezogen im Zeitraum von Jänner bis Oktober 2025 in ORF 2 ausgestrahlt. Alle Sondersendungen wurden überdurchschnittlich sowohl linear als auch non-linear genutzt. In Erinnerung an 80 Jahre Zweite Republik, 80 Jahre Kriegsende und 30 Jahre EU-Mitgliedschaft wurden diese historischen Ereignisse mit vielen Sonderformaten in ORF 2 gewürdigt. Das Ableben von Papst Franziskus und die Wahl des neuen Papstes Leo XIV. sorgten für ein ORF-2-Millionenpublikum.



· Talk- und Dialogoffensive ausgebaut: Der im April 2025 gestartete „ZIB Talk“ ist im ORF-2-Schema fest am Dienstag um 22.35 Uhr nach der „ZIB 2“ verankert. „Das Gespräch“ mit Susanne Schnabl etablierte sich erfolgreich; Volksgruppenangebote wurden ebenso ausgebaut wie das Angebot der Abteilung Religion und Ethik. So verzeichnete die Premiere von „Das Gespräch“ im Jänner 581.000 Zuseher:innen (MA: 29%, MA 20% bei 12–49). Der „ZIB Talk“ liegt über dem Schnitt der Sendung davor am Sendeplatz. Der ORF-Kultursommer erreichte via ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF/3sat insgesamt 5,2 Mio. Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) bzw. 68 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.



· Weiterentwicklung der Daytime begonnen: Ausbau des Info- und Service-Angebots mit Refreshment von „Studio 2“. Nächster Schritt, u. a. mit Start von „Hinter den Schlagzeilen“ am 7. Jänner 2026 um 16.25 Uhr



· Österreichische Fiction auch 2025 Quotengarant – u. a. mit drei neuen „Tatort“-Fällen und insgesamt 2,595 Mio Zuseherinnen und Zusehern.



· Unterhaltungsformate weiterentwickelt: Aktuellstes Beispiel: der erfolgreiche Auftakt von „Universum – Die Show“ in ORF 2 mit bis zu 533.000 Zuseherinnen und Zusehern.

Spartensender ORF III und ORF SPORT + etabliert und unverzichtbar:

Weiter sehr erfolgreich verlief das mittlerweile 14. Sendejahr der beiden ORF-Spartensender ORF III und ORF SPORT +. Beide präsentieren sich im täglichen TV-Konsum der Österreicherinnen und Österreicher als unverzichtbar für das heimische Kultur- und Sportleben. Die durchschnittliche Tagesreichweite von ORF III lag im Jahr 2025 bei 755.000, jene von ORF SPORT + bei 213.000.

Damit erzielte die ORF-Sendergruppe im Jahr 2025 einen Marktanteil von 34,6 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,550 Millionen Seherinnen und Sehern – das entspricht 47,0 Prozent der TV-Bevölkerung. Mit diesem Jahresmarktanteil erreicht das ORF-Fernsehen (abgesehen vom Corona-Jahr 2021) den höchsten Wert seit 2016.

Weitere Fakten:



· Die ORF-Sendergruppe war 2025 mit 34,6 Prozent Marktanteil und 5,677 Mio. Zuseherinnen und Zusehern jede Woche eindeutiger österreichischer Marktführer sowohl bei den Marktanteilen (12+) als auch der Reichweite. ORF 1 erreichte 1,846 Millionen Seher:innen ( 10,8 Prozent Marktanteil), ORF 2 brachte es auf 2,736 Millionen Seher:innen (20,8 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 erreichten 2025 gesamt 31,6 Prozent MA, die ORF-Sendergruppe in der Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr) 40,0 Prozent MA.



· ORF 1 und ORF 2 waren 2025 die erfolgreichsten österreichischen Sender auch in den relevanten Zielgruppen: ORF 1 erreicht 10,8 Prozent MA bei 12+ und damit eine Steigerung von 0,7 Prozentpunkten bzw. blieb mit 11,4 Prozent MA bei 12–49 stabil. ORF 2 erreicht 20,8 Prozent MA bei 12+ bzw. 10,5 Prozent MA bei 12–49 und blieb damit ebenfalls stabil an den Werten des Vorjahres.



· ORF III bleibt mit einem Marktanteil von 2,6 Prozent ebenso stabil auf Vorjahresniveau. Den Jahres-Topwert erreichte am 3. Jänner ein „ORF III aktuell Spezial“ zum Aus der Koalitionsverhandlungen mit 202.000 Reichweite bei 9 Prozent Marktanteil.

Gestiegenes Vertrauen in den ORF: Auch in der jährlich erhobenen Image-Befragung zum ORF zeigt sich die gestiegene Zufriedenheit der Menschen in Österreich mit dem ORF:

· Bei der Zufriedenheit mit den ORF-Medien TV, Radio, Internet, Social Media und Teletext bleiben die Werte gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil bzw. verbessern sich leicht. Beim Fernsehen nahm in der Gesamtbevölkerung insbesondere die Zufriedenheit mit der Information und dem Sport zu. Der Informationsbereich erzielt auch bei den anderen Medien die jeweils höchsten Zufriedenheitswerte.



· Bei den Image-Bewertungen des ORF geht der leichte Aufwärtstrend des Vorjahres weiter: Die meiste Zustimmung gibt es für das Item „ist wichtig für Österreich“ (59 Prozent), gefolgt von „bietet gute umfassende Infos“ (57 Prozent) und „ist seriös und vertrauenswürdig“ (50 Prozent).



· Hinsichtlich der Ausgewogenheit des Verhältnisses von Information, Unterhaltung, Sport und Kultur in den ORF-Fernsehprogrammen stufen mit 62 Prozent etwas mehr Befragte als im Vorjahr dieses als sehr/eher angemessen ein (2024: 59 Prozent).

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Die vorliegenden Zahlen sind Beleg dafür, wie sehr die tägliche Arbeit des ORF in allen Bereichen, von Information bis Kultur, von Sport bis Unterhaltung, vom Publikum angenommen und geschätzt wird. Sie zeigen auch, das gerne krankgeredete Medium Fernsehen ist erfolgreich wie nie. Besonders erfreulich ist dabei: Das Jahr 2026 verspricht mit Top-Highlights wie Winter-Olympia, dem ESC in Wien, der Fußball-WM mit Österreich und den Neuauflagen von ,Braunschlag‘ und ,Kommissar Rex‘ mindestens ebenso erfolgreich zu werden.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Zu Beginn unserer Arbeitsperiode haben wir uns eine strukturierte Schema-Entwicklung vorgenommen, die wir über die vergangenen Jahre schrittweise und konsequent umgesetzt haben. Die Prämissen waren im Sinn unseres Publikums: österreichisch, hochwertig, streaming-tauglich und relevant. Ich freu mich über den Zuspruch für unsere TV-Kanäle und ORF ON. Und besonders freut mich die so positive Entwicklung von ORF1.“

Ausgewählte Publikums-Highlights – 2025er-Topquoten in allen Bereichen

Info:

-- Mehr als acht Stunden lang hat allein ORF 2 am 12. Februar live vom Ende der Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP und der Frage, wie es nun weitergehen kann, berichtet – u. a. in Form von „ZIB Spezial“-Ausgaben, einer Sondersendung im Hauptabend und einem „Runden Tisch“. Allein die vierstündige „ZIB Spezial“ am Nachmittag und im Vorabend sahen bis zu 773.000, im Schnitt waren 515.000 bei 39 Prozent Marktanteil via ORF 2 live dabei. Die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr erreichte 1,493 Millionen Zuschauer:innen bei 57 Prozent Marktanteil. Insgesamt erreichten die Info-Formate im ORF an diesem Tag 3,408 Millionen Zuseher:innen (weitester Seherkreis), das sind 45 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Sport:

--Die alpine Ski-WM Saalbach 2025 war nicht nur aus sportlicher Sicht ein Fest, sondern auch ein Highlight in der Geschichte der ORF-Sport-Übertragungen. Die insgesamt mehr als 70 Stunden spektakulärer Live-Bilder, eingefangen von bis zu 56 Kameras, haben insgesamt 5,055 Millionen Fans (weitester Seherkreis) begeistert, das entspricht 67 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren.



-- Die vielleicht spannendste Formel-1-Saison seit vielen Jahren begeisterte die Motorsportfans im ORF: Insgesamt ließen sich 5,443 Millionen Motorsportfans (weitester Seherkreis) die ORF-Übertragungen nicht entgehen, das sind 72 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Den Topwert 2025 erreichte der GP von Italien am 18. Mai 2025 mit bis zu 754.000 Zuseherinnen und Zusehern bei im Schnitt 716.000 Reichweite.

Kultur:

-- Ein wettertechnisch und programmlich überaus abwechslungsreicher ORF-Kultursommer verzeichnete eine Rekordauslastung: Noch nie erreichte die kulturelle ORF-Sommersaison mit ihrem opulenten, rund 500 Programmstunden umfassenden ORF-Kulturprogramm in TV, Radio und Online so viele kulturbegeisterte Menschen in Österreich: Das TV-Angebot via ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF/3sat verfolgten insgesamt 5,16 Millionen Zuseher:innen (weitester Seherkreis), das entspricht 68 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Allein die Sendungen von den Salzburger Festspielen verzeichneten 2,463 Millionen (weitester Seherkreis) Zuseher:innen, das sind 32,6 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung. Erfolgreich waren auch die Konzertklassiker wie das „Sommernachtskonzert“, das „Prater Picknick“, die Bregenzer Festspiele oder das Angebot aus Grafenegg, das insgesamt 816.000 oder 10,8 Prozent der TV-Bevölkerung sahen. Mit dem „Großen Staatsopern-Air“ erreichte ORF III eine Rekordquote von bis zu 174.000.



-- Die 29. Saison des Kultformats „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, für das seit 2020 Dokumentaristin Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin verantwortlich zeichnet, erreichte einen weitesten Seherkreis von 3,734 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (49 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren) – der beste Wert seit 2012 – sowie weitere neue Staffelrekorde. Im Schnitt wollten sich die zehn Ausgaben 840.000 Seherinnen und Seher nicht entgehen lassen und erzielten dabei einen Marktanteil von 33 Prozent – das heißt, ein Drittel der gesamten TV-Nutzung zur Sendezeit entfiel auf die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“. Neue Marktanteilsrekorde gab es bei den jungen Sehergruppen: Mit 22 Prozent Staffelschnitt bei 12–49 war es die beste Saison seit 2013, bei 12–29 mit einem Schnitt von 23 Prozent gar die beste Staffel seit 2002 bzw. das bisher zweitbeste Ergebnis der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Geschichte.

Film/Serie:

-- Wieder ein Millionenpublikum für Thomas Stipsits! Der beliebte Kabarettist, Schauspieler und Autor witterte am 20.Oktober in einer ORF-1-Premiere eine „Uhudler-Verschwörung“ und ging als Inspektor Sifkovits gemeinsam mit bis zu 1,142 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf Spurensuche. Durchschnittlich sahen 1,099 Millionen bei einem Marktanteil von 40 Prozent (Zielgruppe 12+) die ORF/ARTE-Verfilmung des zweiten „Stinatz Krimis“ aus der Feder des Hauptdarstellers. Auch die jungen Zielgruppen 12–29 bzw. 12–49 Jahre wollten sich die Ermittlungen nicht entgehen lassen, wie Marktanteile von ebenfalls 35 bzw. 41 Prozent zeigen.



-- Neue Folgen, neues Team und ein Hit beim Publikum: Die „Soko Linz“ ging vom 30. September bis 2. Dezember in ORF 1 in ihre vierte Staffel – und erreichte Spitzenwerte, denn die neue Saison stellte sowohl bei der durchschnittlichen Reichweite als auch bei den Marktanteilen in allen Zielgruppen Rekorde auf: Insgesamt 2,656 Millionen Zuseher:innen und damit 35 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) verfolgten den Dienstantritt von Angelika Niedetzky und Michael Steinocher an der Seite von Katharina Stemberger, Alexander Pschill und Co in den neuen Folgen. Mit bis zu 703.000 und durchschnittlich 666.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Marktanteilen von 26 Prozent (12+) – dem besten Marktanteil nach der Premierenfolge 2022 – bzw. 24 Prozent (12–29) und 21 Prozent (12–49) wurde mit „Die letzte Ruhe“ die dritte Episode am 14. Oktober 2025 am stärksten genutzt. Im Schnitt wollten sich 595.000 bei Marktanteilen von 22 Prozent (12+) bzw. 21 Prozent (12–29) und 17 Prozent (12–49) – allesamt Spitzenwerte im Staffelvergleich – die zehn Episoden nicht entgehen lassen.

-- Ein „Mord in bester Lage“ rief am 12. März in einer ORF-2-Premiere Michael Fitz, Fanny Krausz und Erwin Steinhauer auf den Plan, als ein neuer Fall rund um „Die Toten von Salzburg“ sie gemeinsam mit bis zu 942.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in die Immobilienszene und mitten in ein Netz von Korruption führte. Im Durchschnitt waren 927.000 (bester Wert seit 2021) bei einem Marktanteil von 32 Prozent (Zielgruppe 12+; bester Wert seit 2016) mit dabei.



Unterhaltung:

-- JJs Triumph beim Eurovision Song Contest im Mai 2025: Insgesamt verfolgten 2,784 Millionen Zuschauer:innen, das sind 37 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis), den ESC-Finalabend in ORF 1 und die Berichterstattung am Sonntag danach. Die gesamte ORF-1-ESC-Woche sahen insgesamt 3,527 Millionen Zuschauer:innen. Das sind 47 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis).



-- Dauerbrenner beim Publikum – erfolgreiche 16. Staffel des ORF-1-Tanzevents „Dancing Stars“ mit Marktanteilsrekord beim jungen Publikum seit 2008: Durchschnittlich 30 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen bedeuten den Bestwert seit 2008. In der Gesamtzielgruppe E12+ erreichte „Dancing Stars 2025“ einen Staffelschnitt von 27 Prozent. So wie die gesamte 16. Staffel des ORF-1-Tanzevents erfreute sich auch das Finale von „Dancing Stars“ großer Beliebtheit beim jungen Publikum. In der Zielgruppe 12–29 lag der Finalabend-Marktanteil beispielsweise bei „Die Entscheidung“ bei 39 Prozent. Insgesamt sahen 3,906 Millionen Menschen in Österreich zumindest einen Teil der 16. Staffel von „Dancing Stars“ in ORF 1 – dies entspricht einem weitesten Seherkreis von 52 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung 12+.

Die zehn Topreichweiten 2025

„Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr (6. Jänner)

1,831 Millionen Zuschauer:innen, 65 Prozent Marktanteil

„Skispringen Herren, Vierschanzentournee Bischofshofen“, 2. DG (6. Jänner)

1,499 Millionen Zuschauer:innen, 57 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (7. Jänner)

1,344 Millionen Zuschauer:innen, 57 Prozent Marktanteil

„Opernball 2025 – Die Eröffnung“ (27. Februar)

1,318 Millionen Zuschauer:innen, 52 Prozent Marktanteil

„Riesentorlauf der Herren Schladming“, 2. DG (28. Jänner)

1,304 Millionen Zuschauer:innen, 43 Prozent Marktanteil

„Zeit im Bild Spezial: Aus für Koalitionsverhandlungen“ (4. Jänner)

1,244 Millionen Zuschauer:innen, 46 Prozent Marktanteil

„Slalom der Herren Schladming“, 2. DG (29. Jänner)

1,207 Millionen Zuschauer:innen, 38 Prozent Marktanteil

„Abfahrt der Herren Kitzbühel“ (25. Jänner)

1,165 Millionen Zuschauer:innen, 73 Prozent Marktanteil

„Eurovision Song Contest 2025“ (17. Mai)

1,157 Millionen Zuschauer:innen, 47 Prozent Marktanteil

„Slalom der Herren Kitzbühel“ (26. Jänner)

1,141 Millionen Zuschauer:innen, 65 Prozent Marktanteil

Dezember-Bilanz der ORF-Gruppe

35,0 Prozent Marktanteil im Dezember

Im Dezember 2025 verzeichnete die ORF-Sendergruppe einen Marktanteil von 35,0 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,583 Millionen Seherinnen und Sehern – das entspricht 47,5 Prozent der TV-Bevölkerung. ORF 1 erreichte dabei 2,060 Millionen Seher:innen (12,6 Prozent Marktanteil), ORF 2 2,663 Millionen Seher:innen (19,2 Prozent MA). ORF 1 und ORF 2 lagen gesamt bei 31,9 Prozent MA, die ORF-Sendergruppe in der Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr) bei 40,2 Prozent MA.

Dezember-Highlights in ORF 1

-- Topwert für den Steirer-Landkrimi: Dem „Steirerwahn“ verfielen Hary Prinz und Anna Unterberger am 9. Dezember 2025 in der ORF-1-Premiere des 13. Steiermark-Films der ORF-Landkrimi-Reihe gemeinsam mit durchschnittlich 991.000 Zuseher:innen bei einem Marktanteil von 34 Prozent – und belegen damit hinsichtlich beider Messwerte Platz zwei des österreichweiten Landkrimi-Rankings seit Beginn der ORF-Erfolgsreihe. Auch in den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 war der Fall rund um eine Mordserie in der Gemeinschaft der „Apfelbrenner“ ein Hit, wie Marktanteile von 31 bzw. 26 Prozent zeigen.

-- WM-Vorfreude: Die Gruppen-Auslosung zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA sahen am 5. Dezember im Vorabend (von 17.25 bis 20.15 Uhr) in ORF 1 bis zu 678.000 Fans, im Schnitt waren bei der Live-Übertragung aus Washington, D.C. 473.000 Zuschauer:innen bei einem Marktanteil (12+) von 25 Prozent (33 Prozent bei 12-49; 41 Prozent bei 12-29) dabei.

--eine Topreichweite erreichte am 28. Dezember auch der Slalom der Damen am Semmering mit bis zu 1,035 Millionen Zuschauer:innen im zweiten Durchgang bei 45 Prozent Marktanteil

Dezember-Highlights in ORF 2

-- Ermittlungsarbeit mit Empathie und Fingerspitzengefühl waren gefragt, als Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser am 14. Dezember gemeinsam mit bis zu 982.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nach einem Todesfall im Pflegeheim an den neuesten Österreich-„Tatort“ gerufen wurden; im Durchschnitt sahen 971.000 (vorläufige Gewichtung) bei 34 Prozent Marktanteil (12+) den neuen Fall der Kultkrimireihe mit dem Titel „Der Elektriker“; in der jungen Zielgruppe 12–29 erreichte der von Harald Sicheritz inszenierte Fall 28 Prozent Marktanteil.

Dezember-Highlights in ORF III

-- ORF III punktete mit „Kracher & Lacher: Weihnachten mit Nia, Gruberin und Co“ am 22. Dezember mit 143.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 6 % Marktanteil und „Heimat Österreich – Wenn der Herbst durch das Mürztal zieht“ am 3. Dezember mit 125.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 4 % Marktanteil.

Quelle: AGTT / GfK: TELETEST Ab 1.9.24: AGTT TELETEST 2.0, bis 31.8.24: AGTT / GfK TELETEST; Evogenius M³; 01.01.2015-31.12.2025; Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 24.12.2025 vorläufig gewichtet.

