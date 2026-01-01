  • 01.01.2026, 10:54:02
LH Mikl-Leitner gratuliert zu Niederösterreichs Neujahrsbaby 2026

„Ein besonderes Zeichen des Neubeginns und der Zuversicht zu Jahresbeginn: Willkommen, kleine Luna“

St. Pölten (OTS) - 

Heute, am 1. Jänner 2026, um 00 Uhr 15, erblickte Niederösterreichs Neujahrsbaby Luna das Licht der Welt. Das Mädchen wurde im Universitätsklinikum Tulln geboren, ist 53 Zentimeter groß, wiegt 3.570 Gramm und ist das dritte Kind der Familie. Mutter Beatrix und ihre Tochter sind wohlauf. Papa Norbert und die beiden Geschwistern konnten Mutter und Schwester bereits daheim in Purkersdorf begrüßen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert der Familie herzlich: „Die Geburt eines Kindes ist immer ein Moment voller Hoffnung und Zuversicht. Ich gratuliere den Eltern von ganzem Herzen zur kleinen Luna und freue mich sehr, dass es Mutter und Kind gut geht. Luna ist die erste neue Erdenbürgerin unseres Bundeslandes – ein wunderbares Willkommen daheim in Niederösterreich. Für das Familienleben mit nun drei Kindern wünsche ich viel Freude, Zusammenhalt und vor allem Gesundheit.“

Gleichzeitig unterstreicht die Landeshauptfrau die Bedeutung einer starken Familienpolitik: „Jedes Kind steht für die Zukunft unseres Landes.“ Deshalb setze man in Niederösterreich alles daran, Familien bestmöglich zu unterstützen und ein Umfeld zu schaffen, in dem Kinder sicher, geborgen und mit besten Chancen aufwachsen können. „Denn es ist unsere gemeinsame Verantwortung, heute die richtigen Weichen für die beste Zukunft unserer Kinder zu stellen“, so Mikl-Leitner.

