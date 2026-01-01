Wiener Neujahrsbaby kam um 00.22 Uhr in der Klinik Donaustadt zur Welt

Wien (OTS) -

Das Wiener Neujahrsbaby erblickte um 00.22 Uhr das Licht der Welt. Der Bub ist 53 cm groß und 3770 Gramm schwer und kam in der Klinik Donaustadt bei einer Spontangeburt zur Welt. "Elio ist das erste Kind der Familie. Die Geburt des kräftigen Buben verlief komplikationslos", hieß es aus dem Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV). Mutter und Kind sind wohlauf.

Der Wiener Gesundheitsverbund wünscht dem kleinen Buben und seiner Familie viel Gesundheit, Glück und viele schöne gemeinsame Momente!

Fotos sind auf Anfrage ab Mittag verfügbar.