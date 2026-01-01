  • 01.01.2026, 09:16:03
LH Mikl-Leitner empfing Sternsinger-Abordnung und Projektpartnerin aus Tansania

„Sternsingerinnen und Sternsinger sind Botschafter des Friedens und gelebter Nächstenliebe“

St. Pölten (OTS) - 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat eine Abordnung der Sternsingeraktion im Landhaus empfangen. Die vier Mädchen aus Kilb (Bezirk Melk) – Clara und Emilia Walter sowie Johanna und Miriam Zauner – informierten gemeinsam mit Peter Moser, Vorsitzender der Katholischen Jungschar St. Pölten, sowie Grace Scorey, Projektkoordinatorin des Pastoral Women’s Council aus Tansania, über die Projektarbeit im heurigen Schwerpunktland.

Die Landeshauptfrau zeigte sich beeindruckt vom Engagement der rund 85.000 Sternsingerinnen und Sternsinger, die österreichweit jedes Jahr unterwegs sind, davon 22.500 in Niederösterreich. Die Landeshauptfrau betonte, dass das Sternsingen nicht nur ein wertvolles Brauchtum sei, sondern vor allem konkrete Unterstützung für Menschen in Armutsregionen ermögliche. Die Spenden der Aktion fließen in rund 500 Hilfsprojekte, die Ernährung, Bildung, medizinische Versorgung und Frauenrechte stärken.

„Die Sternsingerinnen und Sternsinger sind Botschafter des Friedens und gelebter Nächstenliebe. Jeder Schritt von Caspar, Melchior und Balthasar schenkt Hoffnung und zeigt, wie viel wir gemeinsam bewirken können“, so Mikl-Leitner. Besonders hob sie die Arbeit der Partnerorganisationen in Tansania hervor, die mit nachhaltigen landwirtschaftlichen Methoden, Bildungsinitiativen und Programmen zur Stärkung von Frauen einen Weg aus Hunger und Armut ermöglichen.

Der Besuch im Landhaus bot Gelegenheit zum Austausch über die Herausforderungen in Tansania und die Bedeutung der Hilfe zur Selbsthilfe, die durch die Spenden möglich wird. Die Landeshauptfrau dankte den jungen Königinnen und allen Beteiligten der Sternsingeraktion für ihren Einsatz und ihre wichtige Botschaft zu Jahresbeginn.

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: presse@noel.gv.at

