Hanke: Bilanz eines Rekordjahres – Luftfahrtstandort Österreich auf historischem Höchststand

Wien (OTS) -

Das Jahr 2025 markiert einen historischen Meilenstein für die österreichische Luftfahrt. Mit dem Überschreiten der 32-Millionen-Passagier-Marke verzeichnet der Flughafen Wien das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte. Parallel dazu konnte das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) die internationalen Luftverkehrsbeziehungen massiv ausbauen und damit die Rolle Österreichs als wettbewerbsfähiger Hub im Herzen Europas festigen.

„Wir blicken auf ein außergewöhnliches Jahr zurück, das alle Prognosen übertroffen hat“, zieht Bundesminister Peter Hanke Bilanz. „Dass wir bereits vor Jahresende den 32-millionsten Passagier am Standort Wien begrüßen durften, ist ein beeindruckender Beweis für die internationale Strahlkraft unserer Hauptstadt und die Leistungsfähigkeit unserer Infrastruktur. Wir sichern die rechtliche Basis für neues Wachstum, während der Standort Wien neue Rekorde bricht.“

Meilenstein Abkommen mit Südkorea

Auch im abgelaufenen Jahr hat das BMIMI in Abstimmung mit dem Außenministerium zahlreiche Luftverkehrsabkommen mit anderen Staaten abgeschlossen beziehungsweise aktualisiert. Besonders wichtig war dabei die Verankerung von Sozial- und Umweltstandards sowie von Klauseln für fairen Wettbewerb.

Ein besonderer Durchbruch gelang in den Verhandlungen mit der Republik Korea. Nach jahrelangen Gesprächen konnte eine Einigung auf zentrale Wettbewerbsartikel erzielt werden. Die Gespräche sollen im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

„Südkorea ist für den Flughafen Wien vor allem als einer der wichtigsten Cargo-Märkte von unschätzbarem Wert“, betont Hanke. „Durch die rechtliche Absicherung dieser Verbindung stärken wir den Flughafen Wien als bedeutenden Logistik-Knotenpunkt für Hightech-Güter.“ Dies ist besonders relevant, da das Frachtaufkommen am Standort bereits in den ersten drei Quartalen 2025 ein deutliches Plus von 7,8 % verzeichnete.

Äthiopien: Das Tor nach Afrika verdoppelt Kapazitäten

Auch auf dem zukunftsträchtigen afrikanischen Kontinent setzt Österreich ein kräftiges Zeichen: Das neue Abkommen mit Äthiopien ermöglicht die Verdoppelung von sieben auf nun 14 wöchentliche Flüge.

„Addis Abeba ist einer der wichtigsten Hubs in ganz Afrika“, so der Minister. „Mit der Verdoppelung der Kapazitäten binden wir Österreich bedeutend besser an diesen Kontinent voller wirtschaftlicher Chancen an. Das ist ein entscheidender Vorteil für unsere Unternehmen, die in diesen Märkten aktiv sind.“

Verlässlich, Sicher, Pünktlich

Die Rekordbilanz des Jahres 2025 verdeutlichen auch die operativen Kennzahlen.

Historischer Passagierrekord: Erstmals in der Geschichte des Airports wurde die Marke von 32 Millionen Reisenden am Standort Wien überschritten.

Mit einem Plus von über 12 % bei den Flugbewegungen im Überflug (ACC) von Jänner bis November 2025 wurden die internationalen Prognosen (4,5 %) massiv übertroffen.

Spitzenbelastung souverän gemeistert: Am 13. Juli 2025 wurde mit 4.381 Bewegungen im österreichischen Luftraum ein neuer Allzeit-Rekordwert erzielt.

Qualität und Pünktlichkeit: Trotz der enormen Frequenz bleibt Wien einer der pünktlichsten Hubs Europas. Dass 92 % der verbleibenden Verspätungen am Standort wetterbedingt waren, unterstreicht die Effizienz der Austro Control.

Innovation und Standortstärke

„Die Luftfahrt ist ein zentraler Wirtschaftsfaktor, der für den Tourismus und den Warenverkehr unverzichtbar ist. Wir investieren weiter in Digitalisierung und modernste Infrastruktur bei der Austro Control, um dieses Qualitätsniveau nicht nur zu halten, sondern auszubauen“, so Mobilitätsminister Peter Hanke.