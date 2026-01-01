Wiener Silvesterpfad 2025: Finale Bilanz – 02:00 Uhr

Wien (OTS) -

Der Wiener Silvesterpfad ist um 02:00 Uhr planmäßig zu Ende gegangen und schließt mit rund 550.000 Besucher*innen. Im Vorjahr waren bei deutlich milderem Wetter knapp 800.000 Besucher*innen vor Ort.

Eisige Temperaturen und starker Wind

Trotz winterlicher Bedingungen mit eisigen Temperaturen und starkem Wind – die gefühlten Temperaturen lagen teils bei bis zu -20°C – feierten abermals hunderttausende Gäste einen stimmungsvollen und friedlichen Jahreswechsel in der Wiener Innenstadt sowie am Riesenradplatz im Prater.

Silvesterpfad vor Mitternacht voll ausgelastet

In den späten Abendstunden setzte ein spürbarer Zustrom ein. Gegen 23:00 Uhr mussten zunächst die Bereiche um die Bühnen Stephansplatz, Graben und Kärntner Straße samt angrenzender Zugänge für nachkommende Besucher*innen gesperrt werden. Wenig später, um 23:30 Uhr, waren schließlich alle acht Bühnen des Wiener Silvesterpfads vollständig ausgelastet. Ab diesem Zeitpunkt konnten aus Sicherheitsgründen keine weiteren Besucher*innen mehr in das Veranstaltungsareal eingelassen werden.

Vienna 2026: Wien offiziell ins ESC-Jahr gestartet

Am Rathausplatz bildete die zentrale ESC-Show den Höhepunkt des Abends und leitete mit dem Start der Eurovision Countdown Clock offiziell das ESC-Jahr 2026 ein.

Auch an den anderen Bühnen wurde zu den Schlägen der Pummerin und dem Donauwalzer ins neue Jahr getanzt. Das Programm an sämtlichen Standorten dauerte bis 02:00 Uhr an.

Positive Bilanz: Ruhige Veranstaltung

Der Veranstalter zieht eine positive Bilanz: Der Wiener Silvesterpfad verlief trotz der herausfordernden Wetterbedingungen ruhig, unaufgeregt und friedlich. Wie bereits in den vergangenen Jahren sind keine nennenswerten Zwischenfälle zu verzeichnen.

Als wesentlicher Erfolgsfaktor erwies sich erneut das enge Zusammenspiel von Veranstalter, Blaulichtorganisationen und Behörden in der gemeinsamen Einsatzzentrale und Leitstelle. Die intensive Vorbereitung der vergangenen Wochen und Monate sowie die langjährige Erfahrung des eingespielten Teams und aller beteiligten Organisationseinheiten bildeten die Grundlage für einen sicheren und erfolgreichen Jahreswechsel in Wien.