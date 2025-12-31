FPÖ-Antauer: „Blaue Silvesternacht als Startschuss für bessere Jahre für St. Pölten“

Sankt Pölten (OTS) -

„Tolle Menschen, gute Gespräche und beste Stimmung, nämlich eine spürbare Aufbruchstimmung“, fasste FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer während der blauen Silvesternacht der FPÖ Sankt Pölten zusammen.

Bei traditionellem Essen und Trinken sowie Live-Musik amüsierten sich über 100 St. Pöltner, Unterstützer und Anhänger der FPÖ am Mittwochabend in der Landesgeschäftsstelle der FPÖ Niederösterreich und begrüßten gemeinsam das neue Jahr.

„Die St. Pöltner wollen einen Kurswechsel und keine rote Alleinherrschaft mehr. 2026 und die folgenden Jahre können mit einer starken FPÖ sehr gute, sozial gerechte und sichere Jahre für die nö. Landeshauptstadt werden, frei nach dem Motto: Österreich zuerst, St. Pölten zuerst“, schloss Bürgermeisterkandidat Martin Antauer.