Wiener Silvesterpfad 2025: Silvesterpfad voll ausgelastet – kein Einlass mehr
Nachfolgende Personen werden nicht mehr eingelassen.
Achtung – das Veranstaltungsareal des Wiener Silvesterpfads ist derzeit voll ausgelastet.
Nachkommende Personen werden aktuell nicht mehr eingelassen. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, nicht mehr zum Wiener Silvesterpfad anzureisen.
Der Veranstalter ersucht Vertreter*innen der Medien, diese Information im Sinne der öffentlichen Sicherheit zu verbreiten.
