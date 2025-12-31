Wiener Silvesterpfad 2025: Silvesterpfad voll ausgelastet – kein Einlass mehr

Wien (OTS) -

Achtung – das Veranstaltungsareal des Wiener Silvesterpfads ist derzeit voll ausgelastet.

Nachkommende Personen werden aktuell nicht mehr eingelassen. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, nicht mehr zum Wiener Silvesterpfad anzureisen.

Der Veranstalter ersucht Vertreter*innen der Medien, diese Information im Sinne der öffentlichen Sicherheit zu verbreiten.