- 31.12.2025, 22:58:03
Wiener Silvesterpfad 2025: Bereich Stephansplatz – Graben – Kärntner Straße gesperrt
Besucher*innen mögen stattdessen Bühne Rathausplatz aufsuchen
Achtung – aufgrund hohen Personenaufkommens wird der Bereich Stephansplatz – Graben – Kärntner Straße gesperrt. Gäste werden nicht mehr in diesen Bereich eingelassen.
Nachkommende Besucher*innen werden gebeten, diese drei Bühnen nicht mehr anzusteuern und stattdessen auf die Bühne am Rathausplatz auszuweichen.
