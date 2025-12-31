  • 31.12.2025, 22:58:03
  • /
  • OTS0019

Wiener Silvesterpfad 2025: Bereich Stephansplatz – Graben – Kärntner Straße gesperrt

Besucher*innen mögen stattdessen Bühne Rathausplatz aufsuchen

Wien (OTS) - 

Achtung – aufgrund hohen Personenaufkommens wird der Bereich Stephansplatz – Graben – Kärntner Straße gesperrt. Gäste werden nicht mehr in diesen Bereich eingelassen.

Nachkommende Besucher*innen werden gebeten, diese drei Bühnen nicht mehr anzusteuern und stattdessen auf die Bühne am Rathausplatz auszuweichen.

Rückfragen & Kontakt

stadt wien marketing gmbh
Noah Schönhart
Telefon: +43 676 8319 82 85
E-Mail: schoenhart@stadtwienmarketing.at
Website: https://www.stadtwienmarketing.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

