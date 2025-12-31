Wiener Silvesterpfad 2025: Bereich Stephansplatz – Graben – Kärntner Straße gesperrt

Wien (OTS) -

Achtung – aufgrund hohen Personenaufkommens wird der Bereich Stephansplatz – Graben – Kärntner Straße gesperrt. Gäste werden nicht mehr in diesen Bereich eingelassen.



Nachkommende Besucher*innen werden gebeten, diese drei Bühnen nicht mehr anzusteuern und stattdessen auf die Bühne am Rathausplatz auszuweichen.



