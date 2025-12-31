  • 31.12.2025, 22:00:35
  • /
  • OTS0018

Wiener Silvesterpfad 2025: Zweite Zwischenbilanz – 22.00 Uhr

Weiterhin ruhiger Verlauf – alle Bühnen in Betrieb

Wien (OTS) - 

Der Wiener Silvesterpfad verläuft weiterhin planmäßig und ruhig.

Seit 21.00 Uhr wird die U-Bahn-Station Stephansplatz von den Linien U1 und U3, wie vorgesehen, durchfahren. Die Station ist derzeit planmäßig gesperrt.

Nennenswerte Zwischenfälle sind weiterhin nicht zu verzeichnen.

Seit 22.00 Uhr sind alle acht Bühnen des Wiener Silvesterpfads mit Programm in Betrieb. Auf der größten Bühne am Rathausplatz beginnt in diesen Minuten jene Show, die den Beginn in das Eurovision Jahr 2026 markiert und um Mitternacht mit dem Start der ESC-Countdown-Clock ihren Höhepunkt erreicht.

Aktuelle Bilder des Wiener Silvesterpfads sind zur redaktionellen Nutzung unentgeltlich im Presse-Bereich der Stadt Wien Marketing herunterzuladen: https://box.stadtwienmarketing.at/s/BDyqTy8eH78eKxK

Rückfragen & Kontakt

stadt wien marketing gmbh
Noah Schönhart
Telefon: +43 676 8319 82 85
E-Mail: schoenhart@stadtwienmarketing.at
Website: https://www.stadtwienmarketing.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SWM

