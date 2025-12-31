Wiener Silvesterpfad 2025: Erste Zwischenbilanz – 18.00 Uhr

Wien (OTS) -

Der 34. Wiener Silvesterpfad ist heute planmäßig gestartet. Seit den frühen Nachmittagsstunden wird an insgesamt acht Standorten – sieben davon in der Wiener Innenstadt sowie am Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater – dem Jahreswechsel entgegengefiebert.

Rund 250.000 Besucher*innen in ersten vier Stunden

In den ersten vier Stunden der Veranstaltung waren bereits rund 250.000 Besucher*innen entlang der Bühnen in der Innenstadt sowie im Prater unterwegs. Die Stimmung ist ruhig, entspannt und feierlich. Bislang sind keine Zwischenfälle zu verzeichnen.

Laut aktuellen Schätzungen halten sich aufgrund der kalten Witterungsverhältnisse weniger Besucher*innen als im Vorjahr in der Innenstadt auf. Die Temperatur beträgt derzeit rund 0°C, durch den teils starken Wind liegt die gefühlte Temperatur jedoch deutlich darunter.

Das Programm auf allen Bühnen läuft planmäßig und dauert bis 02.00 Uhr in den frühen Morgenstunden. Die größte Bühne am Rathausplatz startet um 22.00 Uhr mit ihrem Programm.

Öffentliche Verkehrsmittel nutzen – U-Bahn-Station Stephansplatz ab 21.00 Uhr gesperrt.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere die U-Bahn-Linien, weiterhin die beste Möglichkeit für die An- und Abreise zum Wiener Silvesterpfad darstellen. Der Universitätsring im Bereich des Rathausplatzes wird ab etwa 19.00 Uhr für den fließenden Verkehr und damit auch für die Straßenbahnen gesperrt. Ab etwa 21.00 Uhr ist zudem mit einer Sperre der U-Bahn-Station Stephansplatz zu rechnen. Die Linien U1 und U3 halten danach nicht mehr in der Station.

Aktuelle Informationen zum Programm sowie laufende Updates werden gegebenenfalls über www.wienersilvesterpfad.at sowie über die Social-Media-Kanäle der Stadt Wien kommuniziert.





Aktuelle Bilder des Wiener Silvesterpfads sind zur redaktionellen Nutzung unentgeltlich im Presse-Bereich der Stadt Wien Marketing herunterzuladen: https://box.stadtwienmarketing.at/s/BDyqTy8eH78eKxK

