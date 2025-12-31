FPÖ – Hafenecker: „Bei den ÖBB fährt die Ideologie schneller als der Zug – und die Kunden bleiben stehen!“

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übte heute FPÖ-Generalsekretär sowie Medien- und Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, an einem aktuellen Weihnachtsvideo der ÖBB auf Instagram, in dem auf den sogenannten „Witz vom rassistischen Onkel“ angespielt wird.

„Während sich rund um die Weihnachtsfeiertage die Beschwerden über überfüllte Züge, massive Verspätungen und Ausfälle häufen, glauben die roten Bundesbahnen offenbar, ihre Kunden mit flachen Polit-Botschaften belehren zu müssen. Statt sich um ein funktionierendes Kerngeschäft zu kümmern, wird Steuergeld für ideologischen Klamauk verbrannt. Das ist blanker Hohn für all jene Fahrgäste, die im täglichen Bahnchaos feststecken“, so Hafenecker.

Die Kommunikationslinie der ÖBB erinnere dabei weniger an ein seriöses Verkehrsunternehmen als vielmehr an parteinahe Agitprop. „Man fragt sich unweigerlich, ob das Social-Media-Team der ÖBB ein Renner-Seminar im Fach ‚Sprechen wie Andreas Babler‘ absolviert hat. Anders ist dieser pseudomoralische Unsinn kaum zu erklären. Mit billigen Wortspielen über ‚blaue Züge‘ und ‚Anschluss‘ wird auf unterstem Niveau politisch Stimmung gemacht. Die ÖBB sind ein Transportunternehmen – keine ausgelagerte Parteizentrale der SPÖ.“

Abschließend stellte Hafenecker klar: „Die ÖBB sollten ein ernsthaftes Verkehrsunternehmen sein und kein Experimentierlabor für verzogene SJ-Publizistikstudenten. Ihre Aufgabe ist es, Menschen pünktlich und sicher von A nach B zu bringen – nicht, sie mit politischen Botschaften zu belehren. Anstatt Unsummen in eine aufgeblähte PR-Maschinerie zu stecken, die am Kunden vorbeiproduziert, wäre das Geld im Service, in der Infrastruktur oder bei günstigeren Ticketpreisen deutlich besser aufgehoben. Die Österreicher haben ein Recht auf funktionierende Bahnen – nicht auf ideologische Selbstverwirklichung auf Instagram.“