Wiener Silvesterpfad 2025: Ludwig, Figl, Pürstl besuchen Einsatzzentrale

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig, Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl sowie der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, haben zu Beginn des 34. Wiener Silvesterpfads die zentrale Einsatz- und Leitstelle besucht.

In der von der Stadt Wien Marketing eingerichteten Leitstelle erfolgt während der gesamten Silvesternacht die gemeinsame Koordination von Veranstalter, Polizei, Einsatz- und Rettungsorganisationen sowie den zuständigen Magistratsabteilungen und Behörden. Der gemeinsame Besuch unterstreicht die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten und die hohe Priorität eines sicheren, geordneten Ablaufs des Wiener Silvesterpfads.

Fotos des Besuchs und weitere Bilder des Wiener Silvesterpfads werden zur redaktionellen Nutzung unentgeltlich im Pressebereich der Stadt Wien Marketing zur Verfügung gestellt: https://box.stadtwienmarketing.at/s/fEz99Pno9zXQxzj