  • 31.12.2025, 14:50:35
  • /
  • OTS0015

Wiener Silvesterpfad 2025: Ludwig, Figl, Pürstl besuchen Einsatzzentrale

Bürgermeister Michael Ludwig, Bezirksvorsteher Markus Figl, und Landespolizeipräsident Pürstl besuchen die Einsatzzentrale des Wiener Silvesterpfad
Wien (OTS) - 

Bürgermeister Michael Ludwig, Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl sowie der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, haben zu Beginn des 34. Wiener Silvesterpfads die zentrale Einsatz- und Leitstelle besucht.

In der von der Stadt Wien Marketing eingerichteten Leitstelle erfolgt während der gesamten Silvesternacht die gemeinsame Koordination von Veranstalter, Polizei, Einsatz- und Rettungsorganisationen sowie den zuständigen Magistratsabteilungen und Behörden. Der gemeinsame Besuch unterstreicht die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten und die hohe Priorität eines sicheren, geordneten Ablaufs des Wiener Silvesterpfads.

Fotos des Besuchs und weitere Bilder des Wiener Silvesterpfads werden zur redaktionellen Nutzung unentgeltlich im Pressebereich der Stadt Wien Marketing zur Verfügung gestellt: https://box.stadtwienmarketing.at/s/fEz99Pno9zXQxzj

Rückfragen & Kontakt

stadt wien marketing gmbh
Noah Schönhart
Telefon: +43 676 8319 82 85
E-Mail: schoenhart@stadtwienmarketing.at
Website: https://www.stadtwienmarketing.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SWM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright