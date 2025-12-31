Wiener Silvesterpfad 2025 offiziell gestartet

Wien (OTS) -

Der Wiener Silvesterpfad ist soeben pünktlich gestartet. Während am Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater das Programm bereits seit 12:00 Uhr läuft, haben sechs der sieben Bühnen in der Wiener Innenstadt seit 14:00 Uhr ihren Betrieb aufgenommen. Die größte der acht Bühnen am Rathausplatz spielt ab 22:00 Uhr.

Acht Bühnen und mehr als 100 Stunden Programm

Damit ist der 34. Wiener Silvesterpfad offiziell eröffnet und lädt Besucher*innen bei freiem Eintritt zum gemeinsamen Feiern bei mehr als 100 Stunden Programm.

Das vielfältige Bühnenprogramm an den Standorten Rathausplatz, Freyung, Am Hof, Graben, Stephansplatz, Neuer Markt, Kärntner Straße und Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater läuft durchgehend bis 02:00 Uhr in der Nacht.

Auch kulinarisch sind die Besucher*innen bestens versorgt: Die Gastronomiestände sind an allen Veranstaltungsorten geöffnet und bieten ein breites Angebot an Speisen und Getränken.

Sicherheit als oberste Priorität

Der Veranstalter weist nochmals ausdrücklich auf die geltende Platzordnung und die im gesamten Veranstaltungsareal verbotenen Gegenstände hin:

Dazu zählen insbesondere Waffen aller Art, Sprays und Gase, Glasbehälter und Dosen, Pyrotechnik, Megafone, Laserpointer, sperrige Gegenstände sowie Fahrzeuge und Sportgeräte wie Fahrräder oder Scooter. In stark frequentierten Bereichen sind zudem Kinderwägen und Hunde zeitweise untersagt.

Taschen- und Zugangskontrollen können durch die Polizei und dem Sicherheitsdienst durchgeführt werden.

Aktuelle Informationen zum Programm, zu möglichen Sperren sowie zur Anreise sind laufend auf www.wienersilvesterpfad.at und über die offiziellen Social-Media-Kanäle der Stadt Wien abrufbar.

Presseunterlagen und Fotos werden laufend auf die Presse-Cloud der Stadt Wien Marketing hochgeladen: https://box.stadtwienmarketing.at/s/fEz99Pno9zXQxzj

