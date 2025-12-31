  • 31.12.2025, 08:54:32
FPÖ - Berger: Vandalenakt gegen Kirche zeigt massive Unterbesetzung der Polizei in Favoriten

Sonderschutz für Kirchen zwischen den Feiertagen gefordert

Wien (OTS) - 

Die jüngste Graffiti-Attacke auf eine Kirche in Wien-Favoriten ist ein weiteres alarmierendes Beispiel für das zunehmende Sicherheitsversagen im 10. Bezirk. Diese Tat zeigt einmal mehr, wie unterrepräsentiert Polizeibeamte in Favoriten sind. Sonst wäre ein derartiger Vandalenakt kaum möglich gewesen“, so FPÖ-Wien Sicherheitssprecher und Favoritner Bezirksobmann Stadtrat Stefan Berger, der ÖVP-Innenminister Karner vorwirft, diesen Bezirk im Stich zu lassen.

Immer öfter würden kirchliche Einrichtungen Ziel von Vandalismus und mutwilliger Zerstörung werden. „Hier geht es nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um einen Angriff auf unsere kulturellen und religiösen Werte“, so Berger.

Besonders kritisch sei die Situation rund um die Feiertage. „Gerade in der Zeit zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel braucht es einen gesonderten Schutz aller Kirchen in Wien. Es kann nicht sein, dass Gotteshäuser schutzlos Vandalen ausgeliefert sind, während die rot-pinke Stadtregierung tatenlos zusieht“, betont Berger.

Der FPÖ-Sicherheitssprecher fordert daher eine deutlich stärkere Polizeipräsenz in Favoriten sowie gezielte Schwerpunktaktionen zum Schutz religiöser Einrichtungen. „Wer den Schutz der Bevölkerung und unserer Werte ernst nimmt, muss endlich handeln“, bekräftigt Berger.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

