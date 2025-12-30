Gruppe Sofortmaßnahmen stellt hunderte Kilogramm Pyrotechnik in Wien-Floridsdorf sicher

Wien (OTS) -

Im Zuge von routinemäßigen Kontrollen der Gruppe Sofortmaßnahmen wurden gemeinsam mit der Wiener Polizei, dem Magistratischen Bezirkamt Floridsdorf sowie der MA 36 (Gewerbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen) in Wien-Floridsdorf mehrere hundert Kilogramm Pyrotechnik in einem Geschäftslokal entdeckt und sichergestellt.

Die aufgefundene Pyrotechnik wurde illegal gelagert und stellte aufgrund der großen Menge ein erhebliches Sicherheitsrisiko für AnrainerInnen, MitarbeiterInnen und KundInnen dar.

Die sichergestellte Pyrotechnik wird derzeit von der Feuerwehr Wien fachgerecht abtransportiert und an einen sicheren Ort gebracht.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: "Solche Mengen an Pyrotechnik haben in einem Geschäftslokal nichts verloren. Pyrotechnik in solch eine Übermenge in dicht besiedelten Gebieten ist hochgefährlich. Eine Explosion oder ein Brand hätte fatale Folgen für MitarbeiterInnen, KundInnen sowie für die gesamte Nachbarschaft haben können. Wir werden daher weiterhin intensive Kontrollen durchführen".