Sternsingen 2026: Königliche Klänge in der Hofburg

Rund 50 „Heilige Drei Könige“ aus ganz Österreich und königliche Hoheiten aus Südtirol haben heute den Spiegelsaal der Hofburg zum Klingen gebracht. In vergangenen Tagen funkelten dort die Juwelen der Habsburger, heute glänzten die Kronen, Sterne und Gesichter der königlichen Sternsinger*innen. Sehr herzlich war nämlich der Empfang durch den Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte in seinem Statement das vorbildliche Engagement der Sternsinger*innen: „Liebe katholische Jungschar und natürlich und ganz besonders: Liebe Sternsingerinnen und Sternsinger! Was ihr macht, ist eine großartige Sache. Ihr geht gemeinsam von Haus zu Haus, von Tür zu Tür macht den Menschen Freude und verbindet Tradition mit Engagement . Mein Dank geht auch an all die Jugendlichen und Erwachsenen, die Euch begleiten und die das Ganze organisieren. Und danke vielmals an die Menschen in Österreich, die durch ihr Mittun und ihre Spende dazu beitragen, dass die Sternsingeraktion 2026 auch wieder erfolgreich sein wird.“

Veronika Schippani-Stockinger, Vorsitzende der Katholischen Jungschar, bedankte sich für die Einladung und bat den Bundespräsidenten um Unterstützung: „Unsere Welt steht vor globalen Herausforderungen. Aktuell machen wir uns gerade als Kinderorganisation große Sorgen, dass zu wenig getan wird für die Überwindung von Armut und Hunger, für die Vermeidung kriegerischer Konflikte und für ein intaktes Weltklima. Wir wissen, dass all dies auch Ihnen sehr wichtig ist. Deswegen bitten wir Sie, weiterhin Ihren Einfluss geltend zu machen, dass unser Planet auch für zukünftige Generationen lebenswert ist.“

Wie es sich für die „Heiligen Drei Könige“ geziemt, übergaben sie auch drei Geschenke: Ein Fotobuch der Partnerorganisation aus Tansania, in dem starke Frauen vorgestellt werden, die für sich und ihre Familien ein eigenes Einkommen erwirtschaften. Dazu umwelt- und sozialverträgliche FAIRTRADE-Produkte und den segensreichen Sternsingertee.

Gemeinsam Gutes tun, das ist das Motto des österreichweiten Spendenmarathons. Die „Heiligen Drei Könige“ bringen vom 27.12.2025 bis zum 06.01.2026 in ganz Österreich den Segen für das neue Jahr. Der „Marathon der Nächstenliebe“ sorgt zudem für Hoffnung an vielen Orten unserer Welt und befreit Menschen aus Armut und Ausbeutung. Die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar unterstützt mit den Spenden rund 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen der Welt.

Jede*r Einzelne kann zu einer besseren Welt beitragen, indem Haustür & Herzen & Geldbörsen geöffnet werden.

Das ist auch über das Spendenkonto der Dreikönigsaktion (IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330) oder online auf www.sternsingen.at/spenden möglich.

Weitere königliche Stationen

Am 1. Jänner 2026 nehmen Sternsinger*innen aus Frauenkirchen (Diözese Eisenstadt) gemeinsam mit Gruppen aus ganz Europa am Neujahrsgottesdienst mit Papst Leo in Rom teil.

