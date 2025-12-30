  • 30.12.2025, 14:36:32
Königsberger-Ludwig zu Silvester: Rücksicht auf unsere Tiere – mit einfachen Mitteln viel bewirken

Staatssekretärin Königsberger-Ludwig appelliert an Tierliebe: „Manchmal ist eine Sprühkerze der bessere Weg ins neue Jahr“

Wien (OTS) - 

Für viele bedeutet Silvester ein fröhliches Fest mit bunten Lichtern – für Haustiere aber ist es oft die stressigste Nacht des Jahres.
„Knallkörper, grelle Blitze und laute Geräusche lösen bei vielen Tieren Panik aus. Wenn wir mit unseren Liebsten ins neue Jahr starten, sollten wir auch an die Bedürfnisse unserer liebsten Tiere denken“, so Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Die Staatssekretärin ruft zu Rücksichtnahme auf – und empfiehlt Alternativen zum klassischen Feuerwerk: „Vielleicht greifen Sie heuer zu Sprühkerzen oder leisen Lichtspielen – das schützt nicht nur Tiere, sondern auch Umwelt und Gesundheit. Ein Jahreswechsel kann auch still leuchten – und trotzdem unvergesslich sein.“

„Unsere Haustiere sind Familienmitglieder. Sie vertrauen uns – gerade dann, wenn es draußen kracht und blitzt. Dieses Vertrauen verdient unseren Schutz“, betont Königsberger-Ludwig.

Sie verweist auf einfache Tipps für Tierhalter:innen: einen ruhigen Rückzugsort schaffen, gewohnte Umgebung erhalten, Geräusche dämpfen, Bewegung am Tag und die Nähe zu vertrauten Personen – all das hilft, Ängste zu mildern. „Geduld, Verständnis und liebevolle Begleitung machen in dieser Nacht den Unterschied. Denn niemand will, dass das neue Jahr mit Stress beginnt – auch unsere Tiere nicht.“


Zwt: So helfen Sie Ihrem Tier gut durch die Silvesternacht

  • Rückzugsort schaffen: Ein ruhiger, geschützter Raum gibt Sicherheit. Fenster schließen, Vorhänge zuziehen – so werden Licht und Lärm reduziert.

  • Vertrautes bewahren: Lieblingsdecke, Spielzeug oder Körbchen helfen, Ängste zu lindern.

  • Geräusche dämpfen: Leise Musik oder ein laufender Fernseher können das Feuerwerk akustisch überdecken.

  • Bewegung tagsüber: Ein langer Spaziergang vor Beginn der Knallerei hilft Hunden, ruhiger zu bleiben.

  • Nicht allein lassen: Die Anwesenheit vertrauter Menschen wirkt beruhigend.

  • Tierärztlichen Rat einholen: Bei stark ängstlichen Tieren können spezielle Produkte oder Maßnahmen helfen – bitte rechtzeitig informieren.

  • Geduld zeigen: Strafen bei Angstverhalten sind kontraproduktiv – Ruhe und Zuwendung helfen weit mehr.


Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wünscht allen Haustieren und ihren Halter:innen einen möglichst stressfreien und liebevollen Start ins neue Jahr.

Fotos zum Besuch im Tierquartier Wien finden Sie hier: Staatssekretärin Königsberger-Ludwig zu Besuch im TierQuarTier | Flickr

