- 30.12.2025, 14:19:32
- /
- OTS0058
Schriftstellerin Eva Menasse im Ö1-„Journal zu Gast“ am 31.12. =
Wien (OTS) -
Die Schriftstellerin Eva Menasse ist am Mittwoch, den 31. Dezember 2025 bei Andreas Pfeifer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 auf Österreich 1.
Rückfragen & Kontakt
ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit
Petra Kulis-Jesenko
Telefon: 01/87878 19121
E-Mail: petra.kulis@orf.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HOA