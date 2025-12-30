  • 30.12.2025, 12:57:02
  • /
  • OTS0053

FPÖ-Nepp: Mietensenkung bei Wiener Wohnen statt SPÖ-Propaganda

SPÖ-Wohnminister Babler schützt den größten Inflationsgewinner

Wien (OTS) - 

„Wenn es SPÖ-Wohnminister Andreas Babler mit leistbarem Wohnen ernst meinen würde, dann käme eine Mietensenkung bei Wiener Wohnen auf genossenschaftliches Niveau. Damit würden die Mieten im ausfinanzierten Bereich um ca. ein Drittel sinken – das wäre eine echte Wohnkostenbremse“, erneuert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp eine freiheitliche Kernforderung.

„Wiener Wohnen ist der größte Inflationsgewinner – und damit der rote Zinshai Nummer 1“, kritisiert Nepp die Scheinheiligkeit sozialdemokratischer Wohnpolitik. „Während die Mieten im Gemeindebau explodierten, werden die Personalzuwächse bei Wiener Wohnen davon augenscheinlich noch übertroffen“, verweist Nepp auf einen aktuellen Bericht des Stadtrechnungshofes. „Gleichzeitig weisen die ca. 220.000 Gemeindewohnungen einen Sanierungsstau über zehn Milliarden Euro auf. Steigende Mieten, Korruptionsproblematiken und verfallende Wohnanlagen – das ist das Ergebnis jahrzehntelanger SPÖ-Wohnpolitik im Roten Wien“, setzt Nepp nach.

„Wiener Wohnen braucht einen Neustart: Die Mieten sind endlich auf genossenschaftliches Niveau absenken. Und gleichzeitig ist die Verwaltung der Gemeindebauten an Wiener gemeinnützige Bauvereinigungen abgeben. Denn sie können, was Wiener Wohnen nicht schafft“, schließt Nepp und kündigt Initiativen im Rathaus an.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright