Neuaufstellung in der Chefredaktion der OÖNachrichten

Barbara Eidenberger ab 1. Jänner stellvertretende Chefredakteurin

Die neue Chefredaktion der OÖNachrichten
Linz 

Die OÖNachrichten sind nicht nur auf Papier die meistgelesene Tageszeitung in Oberösterreich und, was die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten betrifft, die Nummer drei in Österreich. Auch im Digitalen sind sie mit ihren Inhalten die führende Informationsdrehscheibe des Landes. Geleitet wird die Online-Redaktion seit 2022 von Barbara Eidenberger, sie verantwortet auch das Regionalressort der OÖNachrichten. Mit 1. Jänner 2026 rückt die Linzerin in die Chefredaktion auf. „Sie ist eine erfahrene Journalistin, die seit 20 Jahren in unterschiedlichen Rollen für die OÖNachrichten tätig ist. Um dem Regionalen und vor allem dem Digitalen noch mehr Stellenwert zu geben, habe ich sie in die Chefredaktion geholt“, sagt Chefredakteurin Susanne Dickstein. Das Führungsteam um Dickstein formiert sich somit mit deren Stellvertretern Thomas Arnoldner, Wolfgang Braun, Dietmar Mascher und eben Barbara Eidenberger neu.

Eidenberger ist in Bad Leonfelden geboren und aufgewachsen, hat Soziologie, Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und bezeichnet sich selbst als „Mühlviertlerin aus Überzeugung“. Die 44-Jährige begann ihre journalistische Laufbahn bei den OÖNachrichten in der Mühlviertler Lokalredaktion, sie hat ihr Handwerk also von der Pike auf gelernt und es in mehreren Zusatzausbildungen verfeinert. 2008 und 2019 war Eidenberger „Journalistin des Jahres“ in Oberösterreich.

