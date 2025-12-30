Johanniter im Einsatz für medizinische Sicherheit am Wiener Silvesterpfad

Wien (OTS) -

Am 31. Dezember verwandelt sich die Wiener Innenstadt erneut in eine der größten Silvesterveranstaltungen Europas. Über den gesamten Veranstaltungszeitraum werden bis zu 800.000 Besucher:innen erwartet.

Die medizinische Versorgung am Wiener Silvesterpfad erfolgt heuer erstmals gemeinsam unter der Einsatzkooperation „Vier für Wien“, in der Samariterbund, Wiener Rotes Kreuz, Malteser und Johanniter eng zusammenarbeiten. Die beteiligten Organisationen bringen dabei ihre langjährige Erfahrung aus vergangenen Einsätzen am Silvesterpfad ein.

Die Johanniter übernehmen im Rahmen von „Vier für Wien“ die Betreuung der Ambulanzstation am Neuen Markt. Zusätzlich stehen mobile Einsatzfahrzeuge über das gesamte Veranstaltungsgelände verteilt bereit, die sowohl als kleine Hilfsplätze dienen als auch für medizinische Abtransporte eingesetzt werden. Ab den Abendstunden werden weitere Einsatzkräfte in die gemeinsame „Vier für Wien“-Struktur eingebunden.

Für die Sicherheit der Gäste sorgen insgesamt 100 Rettungs- und Notfallsanitäter:innen sowie vier Notärztinnen und Notärzte der „Vier für Wien“.

„Am Wiener Silvesterpfad sind unsere Einsatzkräfte über mehrere Stunden im Einsatz, um die medizinische Versorgung der Feiernden sicherzustellen. Mein besonderer Dank gilt allen Sanitäter:innen, Ärzt:innen sowie den unterstützenden Kräften, die mit großem Engagement und hoher Professionalität für einen sicheren Jahreswechsel sorgen“, so Corbinian Wiesauer, Leitung Rettungs- und Einsatzdienste Johanniter Wien.

„Wir freuen uns, dass die Johanniter einen Beitrag zur medizinischen Sicherheit der Besucher:innen leisten können. Die enge Zusammenarbeit im Rahmen von ‚Vier für Wien‘ bündelt die Erfahrung aller beteiligten Organisationen und schafft eine verlässliche gemeinsame Versorgungsstruktur“, so Petra Grell-Kunzinger, Bundesgeschäftsführerin der Johanniter.

Neben dem Einsatz am Silvesterpfad sind Johanniter-Einsatzkräfte auch im regulären Rettungsdienst im Stadtgebiet im Einsatz.

Die logistische Versorgung der eingesetzten Rettungskräfte erfolgt durch den Katastrophenhilfsdienst (KHD) der Johanniter, der Snackpakete sowie warme Verpflegung bereitstellt.