Vier für Wien: Samariterbund leitet den Einsatz am Wiener Silvesterpfad

Wien (OTS) -

Am 31. Dezember verwandelt sich die Wiener Innenstadt erneut in die größte Party-Meile des Landes. Zum 34. Mal wird auf dem weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Wiener Silvesterpfad gefeiert, zu dem auch in diesem Jahr bis zu 800.000 Besucher:innen erwartet werden. Für die Sicherheit der Gäste sorgen 100 Rettungs- und Notfallsanitäter:innen sowie vier Notärztinnen und Notärzte der „Vier für Wien“. „Vier für Wien“ ist eine Kooperationsplattform der vier Wiener Rettungsorganisationen Samariterbund, Wiener Rotes Kreuz, Johanniter und Malteser Hospitaldienst. Gemeinsam stellt das Team sicher, dass in medizinischen Notfällen rasche und professionelle Hilfe vor Ort bereitsteht. Der Einsatz wird vom Wiener Landesverband des Samariterbundes und dessen Bezirksgruppen geleitet.

Fünf Ambulanzstationen als sichere Anlaufstellen

Für einen schnellen Transport stehen heuer sieben Rettungstransportwagen und drei Notarzteinsatzfahrzeuge bis zum Veranstaltungsende um 2 Uhr früh bereit. Zudem werden fünf Ambulanzstationen an zentralen Plätzen – Stephansplatz, Neuer Markt, Am Hof, Rathausplatz, Petersplatz – als Anlaufstellen für erkrankte oder verletzte Personen eingerichtet sein.

„Wir sind für die medizinische Versorgung der Feiernden bestens gerüstet. Unsere Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass sich die Besucher:innen des Silvesterpfades großteils verantwortungsbewusst und diszipliniert verhalten. Trotz des erwartbaren Besucheransturms blicken wir auch heuer einem ruhigen und sicheren Einsatz entgegen“, sagt Helmut Niessner vom Samariterbund Wien, Einsatzleiter an diesem langen Abend.

„Ein herzliches Dankeschön an alle ehren- und hauptamtlichen Rettungskräfte, die zu Silvester im Einsatz sind und mit ihrem Engagement dafür sorgen, dass andere unbeschwert und sicher feiern können“, bedankt sich Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes Wien.