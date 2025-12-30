  • 30.12.2025, 11:41:02
  • /
  • OTS0048

Vier für Wien: Samariterbund leitet den Einsatz am Wiener Silvesterpfad

100 Rettungs- und Notfallsanitäter:innen, Notärztinnen und Notärzte von Samariterbund Wien, Wiener Rotes Kreuz, Johanniter und Malteser Hospitaldienst werden im Einsatz sein.

Wien (OTS) - 

Am 31. Dezember verwandelt sich die Wiener Innenstadt erneut in die größte Party-Meile des Landes. Zum 34. Mal wird auf dem weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Wiener Silvesterpfad gefeiert, zu dem auch in diesem Jahr bis zu 800.000 Besucher:innen erwartet werden. Für die Sicherheit der Gäste sorgen 100 Rettungs- und Notfallsanitäter:innen sowie vier Notärztinnen und Notärzte der „Vier für Wien“. „Vier für Wien“ ist eine Kooperationsplattform der vier Wiener Rettungsorganisationen Samariterbund, Wiener Rotes Kreuz, Johanniter und Malteser Hospitaldienst. Gemeinsam stellt das Team sicher, dass in medizinischen Notfällen rasche und professionelle Hilfe vor Ort bereitsteht. Der Einsatz wird vom Wiener Landesverband des Samariterbundes und dessen Bezirksgruppen geleitet.

Fünf Ambulanzstationen als sichere Anlaufstellen

Für einen schnellen Transport stehen heuer sieben Rettungstransportwagen und drei Notarzteinsatzfahrzeuge bis zum Veranstaltungsende um 2 Uhr früh bereit. Zudem werden fünf Ambulanzstationen an zentralen Plätzen – Stephansplatz, Neuer Markt, Am Hof, Rathausplatz, Petersplatz – als Anlaufstellen für erkrankte oder verletzte Personen eingerichtet sein.

„Wir sind für die medizinische Versorgung der Feiernden bestens gerüstet. Unsere Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass sich die Besucher:innen des Silvesterpfades großteils verantwortungsbewusst und diszipliniert verhalten. Trotz des erwartbaren Besucheransturms blicken wir auch heuer einem ruhigen und sicheren Einsatz entgegen“, sagt Helmut Niessner vom Samariterbund Wien, Einsatzleiter an diesem langen Abend.

„Ein herzliches Dankeschön an alle ehren- und hauptamtlichen Rettungskräfte, die zu Silvester im Einsatz sind und mit ihrem Engagement dafür sorgen, dass andere unbeschwert und sicher feiern können“, bedankt sich Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes Wien.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien
Michael Brommer
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Mobil +43 (0)664 88 24 37 58
E-Mail michael.brommer@samariterbund.net
www.samariterwien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ARB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright