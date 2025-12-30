  • 30.12.2025, 11:35:32
  • /
  • OTS0047

Hitzeschutz ab 2026: Mensch vor Termin. Punkt.

GBH: Wer Verantwortung trägt, schützt seine Beschäftigten – nicht nur Bauzeitpläne.

Wien (OTS) - 

Die Hitzeschutzverordnung tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft. Das ist ein wichtiger Schritt für alle, die draußen arbeiten. Vor allem am Bau. Hitze ist kein „Unwohlsein“. Hitze macht krank. Hitze ist gefährlich.

Dass es diese Verordnung braucht, zeigt eines ganz klar: Freiwilligkeit allein hat nicht gereicht.

Was jetzt gilt

  • Erstmals gibt es klare Vorgaben für Arbeit im Freien.

  • Wenn Geosphere Austria Hitzestufe 2 (ab 30 Grad Celsius) ausruft, müssen Betriebe handeln. Nicht reden. Handeln.

Dazu zählen:

  • andere Arbeitszeiten

  • mehr Pausen

  • Schattenplätze

  • klimatisierte Aufenthaltsräume

  • Schutz vor Sonne und Hitze

Das schützt Beschäftigte. Und es schützt auch die Betriebe – weil weniger Menschen krank werden.

Die Haltung der Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) ist klar

GBH-Bundesvorsitzender Abg. z. NR Josef Muchitsch: „Wir sagen es deutlich: Wer Hitzeschutz ernst nimmt, schützt Menschen. Und ja: Das bedeutet an Hitzetagen auch weniger Arbeitszeit. Genau das wollten viele Arbeitgeber nicht. Sie haben gebremst. Sie haben blockiert. Umso wichtiger ist jetzt eines: Alternative Maßnahmen müssen konsequent umgesetzt werden. Auch wenn sie Aufwand bedeuten. Auch wenn sie Geld kosten. Denn: Der Mensch ist wichtiger als ein Fertigstellungstermin.”

GBH: Klartext an Arbeitgeber

Wer Hitzeschutz nur vom Schreibtisch aus bewertet, hat ihn nicht verstanden. Nicht in gekühlten Büros sitzen und draußen harte Arbeit verlangen. Rausgehen. Mitgehen. Mitspüren. Dann reden. Hitzeschutz ist kein Bürokratiemonster. Hitzeschutz ist Verantwortung.

Gewerkschaft wirkt

Dass diese Verordnung kommt, ist kein Zufall. Das ist Ergebnis von Druck, Verhandlungen und klarer Haltung von ÖGB und Gewerkschaft BAU-HOLZ. Muchitsch:Wir bleiben dran. Damit Schutz nicht auf dem Papier endet, sondern auf der Baustelle ankommt.”

Rückfragen & Kontakt

GBH-Presse
Thomas Trabi, M.A.
Telefon: 0664/614 55 17
E-Mail: presse@gbh.at
gbh.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright