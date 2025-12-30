Neue „Tierische Augenblicke“ mit Maggie Entenfellner ab 4. Jänner in ORF 2 und ORF ON

Wien (OTS) -

Maggie Entenfellner präsentiert neue „Tierische Augenblicke“: Ab Sonntag, dem 4. Jänner 2026, um 16.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON gibt es wieder Wissenswertes rund um Haustiere mit all ihren Gewohnheiten, Eigenheiten und Bedürfnissen. Das ORF-Tiermagazin ist beim Auftakt zu den neuen Folgen zu Gast bei Schaupsielerin Lilian Klebow und ihren Haustieren. Außerdem geht es um das Kuscheln mit gigantischen Hochlandrindern und darum, was die Hunderasse Golden Retriever ausmacht. Maggie Entenfellner präsentiert auch wieder Tiere, die ein neues Zuhause suchen.

„Tierisch prominent“: Lilian Klebow liebt Tiere. Bei der Schauspielerin leben allerdings nicht etwa Hunde oder Katzen. Es sind einige kleine Nager, aber auch unglaubliche 600 andere Tiere – welche das sind, zeigt Lilian Klebow.

Kuhkuscheln: Manche Menschen suchen Entspannung im Yogastudio, aber das funktioniert auch ganz wunderbar mit Tieren. Auf einem Hof im Ennstal in der Steiermark kann man Kuschelstunden der Ruhe mit Hochlandrindern buchen.

Hunderasse-Porträt Golden Retriever: Der Golden Retriever zählt zu den beliebtesten Hunderassen Österreichs. Sein ausgeglichenes Wesen, seine Lernfreude und sein freundlicher Charakter machen ihn zu einem idealen Begleiter. „Tierische Augenblicke“ zeigt, was man sonst noch wissen sollte.

Waschbären: Mit ihrer markanten „Maske“ und dem buschigen Schwanz sind sie unverkennbar: Waschbären. Die verspielten Allesfresser zählen zur Familie der Kleinbären. Fünf Findelkinder haben auf Gut Aiderbichl ein neues Zuhause gefunden.

„Wer will mich?“: Maggie Entenfellner stellt im Tierheim St. Pölten Tiere vor, die ein neues Zuhause suchen: Löwenkopfkaninchen Finchen, Zwergwidder-Kaninchen Rumpelstilzchen, Schäfermix Susi, Brackenmischling Nils und Kater Aelfric.