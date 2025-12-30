„Steirerstich“: Bis zu 766.000 bei Anna Unterbergers Landkrimi-Abschied in ORF 1

Wien (OTS) -

Nach einem „Steirerstich“ zum letzten Mal zum Landkrimi-Einsatz gerufen, bevor sie ihre Dienstmarke auf eigenen Wunsch niederlegt, wurde Anna Unterberger gestern, am Montag, dem 29. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere gemeinsam mit Hary Prinz – und bis zu 766.000 verabschiedeten sie vor den Bildschirmen. Im Durchschnitt sahen 746.000 (vorläufige Gewichtung) bei 28 Prozent Markanteil (12+) den 14. Steiermark-Fall der ORF-Erfolgsreihe rund um einen toten Küchenchef eines Wirtshauses, der seine Finger nicht nur in den Koch-, sondern auch in den Geldtöpfen des hausinternen Sparvereins hatte. Auch in den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 war der Film erfolgreich, wie Marktanteile von jeweils 23 Prozent zeigen. Vor der Kamera standen für den von Wolfgang Murnberger, der gemeinsam mit seiner Frau Maria Murnberger auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnet, inszenierten Landkrimi neben Hary Prinz und Anna Unterberger auch Maya Unger, die künftig gemeinsam mit Hary Prinz in der Steiermark ermittelt, Martina Spitzer, Thomas Mraz, Ann-Kathrin Kramer u. v. a. „Steirerstich“ basiert auf Figuren aus Claudia Rossbachers „Steirerkrimis“ und ist eine Koproduktionen der Allegro Film mit der ARD Degeto Film für die ARD und dem ORF mit Unterstützung von FISA+, Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

Noch mehr Landkrimi-Spannung im ORF

Schon Anfang 2026 geht es in ORF 1 mit bewährter Landkrimi-Spannung weiter: Im „Schnee von gestern“ stöbert das neue Duo Simon Morzé und Marlene Hauser am Dienstag, dem 20. Jänner, um 20.15 Uhr bei der ORF-1-Premiere des ersten Osttirol-Falls. Die Ermittlungen rund um einen „Tod in Tirol“ nehmen Patricia Aulitzky und Dominik Raneburger am Dienstag, dem 3. Februar, um 20.15 Uhr in einer weiteren ORF-1-Premiere auf, wenn sie zu ihrem dritten gemeinsamen ORF-Landkrimi-Einsatz in Tirol aufbrechen. Bereits abgedreht sind mit „Steirerbiest“ (AT) und „Steirerhass“ (AT) außerdem zwei weitere Fälle aus der Steiermark sowie „Die Kuh, die weint“ (Kärnten) und „Der Todesengel“ (Niederösterreich).

ORF-Landkrimis auf ORF ON streamen

Der Landkrimi „Steirerstich“ kann nach wie vor auf ORF ON gestreamt werden, wo auch weitere Filme der ORF-Erfolgsreihe zur Verfügung stehen.