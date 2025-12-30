NÖ Top-Mediziner Thomas Klestil übernimmt Führung der Tirol Kliniken

St. Pölten (OTS) -

Primarius Univ.-Prof. DDr. Thomas Klestil, bis Ende 2025 noch Abteilungsvorstand Orthopädie und Traumatologie am Landesklinikum Baden-Mödling, wird neuer medizinischer Geschäftsführer der tirol kliniken GmbH. Er wird seine neue Funktion im Jahr 2026 antreten.

Seit seinem Antritt 2009 prägte Thomas Klestil den Bereich Orthopädie und Traumatologie im Landesklinikum Baden-Mödling sowie im Satellitendepartment am Standort Hainburg nachhaltig mit medizinischer Exzellenz und strategischer Weiterentwicklung und hat die Abteilung zu einem überregional anerkannten Zentrum für Spitzenmedizin geformt.

„Univ.-Prof. DDr. Thomas Klestil war in den vergangenen Jahren eine zentrale medizinische Führungspersönlichkeit in Niederösterreich und prägte das Gesundheitssystem des Landes maßgeblich mit. Wir gratulieren ihm herzlich zu seiner neuen Aufgabe in Tirol und danken für den langjährigen Einsatz in unserem Bundesland“, so der zuständige Landrat Anton Kasser.

„Thomas Klestil hat nicht nur das Gesundheitsland Niederösterreich, sondern auch das Landesklinikum Baden-Mödling und somit auch die Gesundheitsregion Therme durch seine Kompetenz und sein Engagement entscheidend mitgestaltet. Tirol gewinnt mit ihm einen exzellenten Fachmann. Für uns bedeutet sein Wechsel den Abgang eines herausragenden Experten, aber auch eine Bestätigung für die hohe Qualität unseres medizinischen Personals“, bedankt sich die Vorständin der NÖ Landesgesundheitsagentur Elisabeth Bräutigam für den unermüdlichen Einsatz.

Thomas Klestil promovierte 1987 an der Universität Wien zum Dr. der Humanmedizin und 2007 im Fach Gesundheitswissenschaften an der UMIT in Hall. Tirol. Seine Habilitation an der Universität Innsbruck erfolgte 1998. Seine Ausbildung zum Facharzt für Unfallchirurgie & Sporttraumatologie und anschließend für Orthopädie & orthopädische Chirurgie absolvierte er jeweils an der Univ.-Klinik in Innsbruck. Seit 2009 ist er Vorstand der Abteilung Orthopädie & Traumatologie am Landesklinikum Baden-Mödling sowie dessen Satellitendepartment am Landesklinikum Hainburg. Am 1. Jänner 2016 wurde er an die Donau-Universität Krems berufen - dort ist er als Universitätsprofessor gemäß §99 UG2002 für „klinische Forschung in Orthopädie und Traumatologie“ am Department für Gesundheitswissenschaften, Medizin und Forschung an der Donau-Universität Krems tätig. Seit 2019 übt er zudem die Funktion des Zielsteuerungs-Koordinators des Landes NÖ aus. Darüber hinaus ist er Fachbeiratssprecher und Experte im Landessanitätsrat für alle Themen seiner Fachdisziplin zuständig.

Weitere Informationen bei Gudrun Wittmann, BA, MSc, Landesklinikum Baden-Mödling, +43 (0) 676 858 55 31540, presse@baden.lknoe.at, presse@moedling.lknoe.at