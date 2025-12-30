„Bürgeranwalt“: Ungleichbehandlung beim Glasfaserinternet-Ausbau?

Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 3. Jänner 2026, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Ungleichbehandlung beim Glasfaserinternet-Ausbau?

Peter R. aus Selzthal in der Obersteiermark fühlt sich ungleich behandelt und kritisiert u. a., dass er bisher nicht in den Genuss des Glasfaserinternets gekommen sei, obwohl er bereits vor Jahren angeboten habe, die Kosten für eine Leerrohrlegung zu übernehmen, und darauf hingewiesen habe, dass eine Berücksichtigung des Ausbaus für ihn als Rollstuhlfahrer besonders wichtig sei. Er wundert sich, dass seine Adresse bis vor Kurzem „in der Ausbau-Phase“ im Internet angezeigt wurde und nun nicht mehr – auch gäbe es Kommunikations- und Informationsprobleme. Die Bürgermeisterin argumentiert mit Kosten- und Sicherheitsbedenken. Wie kann man hier eine Lösung herbeiführen? Im Studio diskutiert Volksanwältin Gaby Schwarz an der Seite von Peter R.

Nachgefragt: Kritik an Raumordnung

2018 berichtete „Bürgeranwalt“, dass im Hausruckviertel ein Unternehmer sukzessive seinen Betrieb vergrößert habe, aber viele Zubauten nicht bewilligt waren und nicht dem Flächenwidmungsplan entsprochen haben. Die Volksanwaltschaft kritisierte die gesetzwidrige Bebauung. Inzwischen wurde eine Änderung des Flächenwidmungsplans in Großkrottendorf beschlossen. Wurden die Bauten dadurch alle rechtskonform gemacht? Die Aufsichtsbehörde, das Land Oberösterreich, und die Volksanwaltschaft sagen nein. Wird das etwas bewirken und was hat sich seit dem letzten „Bürgeranwalt“-Bericht im Frühling getan?

Justizministerin Anna Sporrer im Interview

Peter Resetarits konfrontiert die Ministerin mit Themen, die in der Sendung „Bürgeranwalt“ oft vorkommen, wie Besitzstörung und Erwachsenenvertretung. Die Regierung hat Gesetze geändert – wird das die Situation verbessern?