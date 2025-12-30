Antarktis im Panometer Leipzig

Leipzig (OTS) -

Es ist eine der lebensfeindlichsten und zugleich faszinierendsten Regionen unseres Planeten: Am 24. Januar 2026 feiert das neue Naturpanorama ANTARKTIS von Yadegar Asisi seine Weltpremiere im Panometer Leipzig.

Mit ANTARKTIS realisiert Asisi sein zehntes Panorama im Panometer Leipzig und zugleich das fünfte Werk seiner Naturpanorama-Serie. Nach den Erfolgen von EVEREST, AMAZONIEN, GREAT BARRIER REEF und CAROLAS GARTEN widmet sich Asisi nun dem südlichsten Kontinent der Erde. ANTARKTIS zeigt eine Welt von monumentaler Stille, beeindruckender Naturgewalt und überwältigender Schönheit.

Das 32 Meter hohe Rundbild verdichtet den Naturraum der Antarktis zu einer künstlerischen Interpretation des Lebensraums. Im Mittelpunkt steht die antarktische Küstenlandschaft - dort, wo Gletscher, Schelfeis und Eisberge aufeinandertreffen und sich in einer reduzierten, beinahe surrealen Farbpalette entfalten.

Trotz der extremen klimatischen Bedingungen beherbergen die eisigen Gewässer der Antarktis ein hochkomplexes Ökosystem: Pinguine, Wale, Robben und Seevögel sind Teil eines fragilen Naturraums, dessen Grundlage riesige Schwärme von Krill bilden.

Das Panorama von Asisi schärft den Blick für die Verletzlichkeit der Antarktis und versteht sich als Aufforderung zur Zurückhaltung: Die Antarktis ist ein Ort, der gerade dadurch bewahrt wird, dass der Mensch ihm fernbleibt, respektiert und schützt.

Ergänzend zum Panorama zeigt das Panometer Leipzig eine begleitende Ausstellung. Sie beleuchtet nicht nur Geologie, Klima und Forschungsgeschichte der Antarktis, sondern dokumentiert auch den persönlichen Zugang von Yadegar Asisi zu dieser außergewöhnlichen Region. Fotografien, Skizzen und Gemälde geben Einblick in seine Expeditionen und künstlerische Recherchen und zeigen, wie sich Asisi die Antarktis aus der Perspektive des Malers und Erzählers erschlossen hat.

Die Premiere von ANTARKTIS bildet dabei den Auftakt zu insgesamt drei Panoramaeröffnungen, die Yadegar Asisi im Jahr 2026 realisieren wird.

Wer den Besuch der Ausstellung mit einer Reise nach Leipzig verbinden möchte, für den bietet die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH attraktive Reiseangebote unter www.leipzig.travel/reiseangebote

Die Pressekonferenz zur Eröffnung von ANTARKTIS findet am Donnerstag, 22. Januar 2026 um 11 Uhr im Panometer Leipzig statt. Anmeldungen werden über presse@asisi.de oder presse@panometerleipzig.de entgegengenommen.

Weitere Informationen: www.panometer.de