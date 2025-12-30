Sechs Freie Radios ab 2026 auf ORF Sound: Mehr regionale Vielfalt auf Österreichs Audioplattform

Wien (OTS) -

Ab 2026 sind auf ORF Sound folgende Freie Radios aus mehreren Bundesländern vertreten: das Freie Radio Salzkammergut (Oberösterreich), die Radiofabrik (Salzburg), das Freie Radio B138 aus Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich), Orange 94.0 (Wien), das Campus & City Radio St. Pölten (Niederösterreich) sowie Radio AGORA aus Klagenfurt (Kärnten). Mit der Einbindung Freier Radios wird das digitale Audioangebot auf ORF Sound erstmals um Inhalte aus dem nicht-kommerziellen Privatrundfunk erweitert. So werden regionale Perspektiven, alternative Musikformate sowie gesellschaftspolitische Magazine im digitalen Audiomarkt gestärkt. „Es ist eine große Freude, dass Freie Radios nun auf ORF Sound vertreten sind. Gerade angesichts unserer sehr begrenzten strukturellen Ressourcen eröffnet diese Präsenz neue Möglichkeiten, Inhalte aus den Regionen bei einem größeren Hörer:innenkreis bekannt zu machen“, sagt Helga Schwarzwald, Geschäftsführerin des Verbands Freier Rundfunk Österreich. „Die nun in einem ersten Schritt auf ORF Sound hörbaren sechs Freien Radios stehen exemplarisch für die Informationsvielfalt und regionale Verankerung des gesamten Freien Rundfunks. Als Interessenvertretung verstehen wir diesen Schritt als positives Signal für den ganzen Sektor – mit dem Ziel, langfristig noch mehr Freie Radios sichtbar zu machen.“

Medienvielfalt gemeinsam stärken

Auch beim ORF wird die Erweiterung des Angebots als wichtiger Beitrag zur Medien- und Informationsvielfalt verstanden. „Es freut uns, dass nun erstmals auch die Freien Radios auf ORF Sound aufrufbar sind - und zwar gleich sechs Sender“, betont Albert Malli, Leiter der Stabstelle Digitale Dienste in der ORF-Radiodirektion und redaktionell verantwortlich für ORF Sound. Schwarzwald ergänzt: „Mit der gesetzlichen Erweiterung des ORF-Versorgungsauftrags kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk seiner - auch im digitalen Wandel - zentralen Rolle besser nachkommen und infrastrukturell einen wichtigen Beitrag für die österreichische Medienvielfalt leisten. Indem auf ORF Sound österreichische Inhalte von allen Rundfunkanbietern gebündelt, an einem Ort auffindbar und in ihrer Vielfalt gemeinsam hörbar macht, stärkt der ORF den gesamten Rundfunk in Österreich. Die Einbindung Freier Radios ergänzt die Angebote vor allem um lokale Perspektiven und das ganz ohne Werbung.“

Die Audioplattform ORF Sound

ORF Sound ist die zentrale Audioplattform des ORF. Sie vereint alle ORF-Radios und verbreitet seit 2025 erstmals auch Rundfunkprogramme kommerzieller Privatsender und ab 2026 nun auch werbefreie Programme von sechs Freien Radios. Nutzer:innen erreichen ORF Sound sowohl über den Webbrowser unter Sound.orf.at als auch über die ORF-Sound-App für iOS und Android. ORF Sound positioniert sich damit als österreichische Streaming-Alternative zu internationalen Audio-Diensten mit klarem Fokus auf öffentlich-rechtliche Inhalte, redaktionelle Qualität und einfache digitale Nutzung.